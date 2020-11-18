Темы дня

Культура / Музыка
18 ноября 2020, 10:33

Фестиваль Дениса Мацуева в Екатеринбурге стартует в офлайн

Денис Мацуев

Фестиваль Дениса Мацуева в Екатеринбурге пройдёт в офлайн. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 18 ноября, в Екатеринбурге стартует ежегодный фестиваль Дениса Мацуева. Он пройдёт в традиционном формате.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Свердловской филармонии, все билеты уже распроданы. При этом изданию уточнили, что, как и полагается, будет заполнено только 50% мест в зале.

Известно, что из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесёно с лета на осень. В остальном фестиваль остался верен традициям и генеральной идее – поиск, открытие и поддержка юных талантов. Он сохранит каноническую форму: совместный концерт Дениса Мацуева и одарённых детей в сопровождении оркестра, сольная программа пианиста и джазовый вечер в кругу друзей.

Мероприятие пройдёт в период с 18 по 20 ноября в Свердловской филармонии.

Как отметили в пресс-службе филармонии, на открытии фестиваля состоится церемония вручения сертификата на новые концертные рояли. Музыкальные инструменты предназначены для учащихся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).

Программа фестиваля:

  • 18 ноября – Денис Мацуев представит новых стипендиатов и дипломантов Благотворительного фонда "Новые имена" из числа одарённых учащихся Уральской специальной музыкальной школы, музыкальных школ и школ искусств Свердловской области.
  • 19 ноября – Маэстро представит сольную программу, посвящённую 250-летию великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
  • 20 ноября – традиционный джазовый финал фестиваля.

Добавим, в этом году Денис Мацуев отметил свой 45-летний юбилей. В день рождения Маэстро поздравили ребята, которых он вдохновил на покорение новых вершин.

Напомним, ранее в уральской столице состоялось ещё одно масшстабное культурное мероприятие – XI Венский фестиваль музыкальных фильмов, который посетили 10 тысяч человек. Однако оно проходило на свежем воздухе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 12:15 / Общество
Жителей посёлка Чистые Росы в Прохладном предупредили о новых отключениях
18.11.2020, 11:44 / Общество
Свердловские власти заявили, что вопрос о введении локдауна не рассматривается
18.11.2020, 11:13 / Культура
Дина Сорокина прокомментировала свой уход с поста директора музея Бориса Ельцина
18.11.2020, 11:06 / Общество
Названо число свердловчан, попавшихся на взятках сотрудникам ГИБДД в 2020 году
18.11.2020, 11:02 / Общество
Учёные УрФУ и иностранные лингвисты назвали новые слова, связанные с COVID-19