Фестиваль Дениса Мацуева в Екатеринбурге стартует в офлайн

Фестиваль Дениса Мацуева в Екатеринбурге пройдёт в офлайн. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 18 ноября, в Екатеринбурге стартует ежегодный фестиваль Дениса Мацуева. Он пройдёт в традиционном формате.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Свердловской филармонии, все билеты уже распроданы. При этом изданию уточнили, что, как и полагается, будет заполнено только 50% мест в зале.

Известно, что из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесёно с лета на осень. В остальном фестиваль остался верен традициям и генеральной идее – поиск, открытие и поддержка юных талантов. Он сохранит каноническую форму: совместный концерт Дениса Мацуева и одарённых детей в сопровождении оркестра, сольная программа пианиста и джазовый вечер в кругу друзей.

Мероприятие пройдёт в период с 18 по 20 ноября в Свердловской филармонии.

Как отметили в пресс-службе филармонии, на открытии фестиваля состоится церемония вручения сертификата на новые концертные рояли. Музыкальные инструменты предназначены для учащихся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).

Программа фестиваля:

18 ноября – Денис Мацуев представит новых стипендиатов и дипломантов Благотворительного фонда "Новые имена" из числа одарённых учащихся Уральской специальной музыкальной школы, музыкальных школ и школ искусств Свердловской области.

– Денис Мацуев представит новых стипендиатов и дипломантов Благотворительного фонда "Новые имена" из числа одарённых учащихся Уральской специальной музыкальной школы, музыкальных школ и школ искусств Свердловской области. 19 ноября – Маэстро представит сольную программу, посвящённую 250-летию великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

– Маэстро представит сольную программу, посвящённую 250-летию великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. 20 ноября – традиционный джазовый финал фестиваля.

Добавим, в этом году Денис Мацуев отметил свой 45-летний юбилей. В день рождения Маэстро поздравили ребята, которых он вдохновил на покорение новых вершин.

Напомним, ранее в уральской столице состоялось ещё одно масшстабное культурное мероприятие – XI Венский фестиваль музыкальных фильмов, который посетили 10 тысяч человек. Однако оно проходило на свежем воздухе.