Правила проведения "Евровидения-2021" изменили из-за COVID-19

В 2020 году Россию на очном этапе "Евровидения" должна была представить группа Little Big с песней UNO. Фото: кадр из клипа.

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2021" сообщили о вносимых изменениях. Они продиктованы ситуацией с коронавирусом.

Известно, что все участники конкурса заранее запишут свои живые выступления. Отснятый материал будет использован в случае, если артист не сможет поехать в Роттердам из-за текущей пандемии.

"Запись гарантирует, что в мае вы сможете насладиться выступлением любой страны независимо от обстоятельств", – сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы также отмечают, что запись должна происходить в реальном времени, как это было бы на самом "Евровидении", без внесения каких-либо изменений в вокал или какую-либо часть самого выступления после записи. При этом каждый исполнитель имеет право сделать три дубля и выбрать лучший вариант. Уточняется, что видео должно быть уникальным и оставаться неопубликованным до начала конкурса.

Ранее стало известно, что результаты жеребьёвки полуфиналов, проведённой для отменённого из-за пандемии коронавируса мероприятия, будут сохранены.

Напомним, финал 65-го по счёту конкурса "Евровидения", должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды), но был отменён из-за пандемии коронавируса. Вместо него было решено провести специальное онлайн-шоу. Россию представила группа Little Big с песней UNO – клип на песню посмотрели уже 166 млн раз.

Европейский вещательный союз объявил, что в 2021 году конкурс "Евровидение" состоится в Роттердаме.

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