Единственная встреча, единственное фото. 2008 г. ЦПКиО. Клуб бального танца с Евгением Родыгиным. Н. Коренькова – крайняя слева. Фото: Из личного архива Нины Кореньковой

Нина КОРЕНЬКОВА, ветеран Завода им. Калинина, г. Екатеринбург:

– Когда в конце 1960-х я запевала «Уральскую рябинушку» в женском хоре, созданном при Заводе им. Калинина, и представить не могла, что спустя годы воочию увижу легендарного, любимого композитора, буду иметь шанс пообщаться с ним и что познакомят нас… бальные танцы.

Да, в 2007-м, после большого перерыва в занятиях художественным творчеством, я пришла в екатеринбургский Клуб бального танца «Добрые встречи» (в котором, кстати, танцую до сих пор), а через год – 285-летие Екатеринбурга. Как водится – большая праздничная программа, участвуют профессионалы и самодеятельные коллективы. Наш клуб – тоже. В тот день мы выступали в ЦПКиО. И уже даже закончили выступление, как услышали волной передающуюся среди участников народного гуляния весть: «Родыгин!.. Родыгин приехал».

А вот и он. Понятное дело – зрители окружили его. Мы, в своих концертных нарядах (белоснежные платья у женщин, галстуки-бабочки у мужчин) тоже не отходим от легенды. Людей много. Каждый хочет рядом постоять, дотронуться до композитора-классика, хоть парой слов обмолвиться с ним. И тут зазвучали его песни. А они ведь многие – в вальсовом ритме, танцевальные. Мысль созрела мгновенно: танцевать под мелодии Родыгина! Репертуар у нашего клуба большой: больше сорока танцев. Быстро построились в пары, на ходу ориентировались, какой из танцев под какую мелодию больше подойдёт, и – танцевали. Наш «Фигурный вальс», нашу «Коробочку» и многие другие танцы. А зрители, образовавшие в парке большой круг, подпевали родыгинским песням и горячо аплодировали – композитору, который в окружении бальных танцев сам стал зрителем, его песням и нашему большому коллективу.

Это была единственная моя встреча с Родыгиным. О чём был тот разговор? Да обо всём! Спонтанно. Евгений Павлович – о песнях, мы – о танцах, которые для нас – вторая молодость. Но абсолютно понимали друг друга…

Опубликовано в №217 от 20.11.2020