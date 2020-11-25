Юбилейный концерт "Чайф" в Екатеринбурге перенесён на октябрь 2021 года

Уральские музыканты выступят перед екатеринбургскими поклонниками 2 октября 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов

Концерт группы "Чайф" в Екатеринбурге, который должен был пройти в рамках юбилейного тура, приуроченного к 35-летию группы, перенесён. Уральские музыканты выступят перед екатеринбургскими поклонниками 2 октября 2021 года.

О переносе сообщается на сайте МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Перенос выступления связан с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изначально проведение концерта в уральской столице было запланировано на 5 декабря 2020 года.

Напомним, известная уральская группа "Чайф" отмечала свой юбилей 29 сентября - именно в этот день в 1985 году музыканты выступили с первым концертом в свердловском ДК МЖК (ЦК "Молодёжный" на Высоцкого). В том же году был выпущен дебютный альбом "Жизнь в розовом дыму".

К к 30-летию группы "Облгазета" приводила 17 фраз, которые ушли в народ:

Фото: "Областная газета"

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