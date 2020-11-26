Екатеринбургу нужен музей Родыгина

Фото: Алексей Кунилов

Генрих ГОРОХОВ, ветеран завода «Лесмаш», г. Екатеринбург:

– Событие, о котором хочу рассказать, относится к 1965–1970 годам. Отслужив во флоте, закончив УПИ, я начал работать на заводе сначала технологом, потом начальником литейного цеха. А параллельно был неосвобождённым секретарём комсомольской организации завода.

Жили мы, молодёжь, тогда весело, дружно, содержательно. Пустых «буги-вуги», просто танцев (то, что сегодня называют дискотеками) не было. Традицией были комсомольские вечера и чаще всего тематические – с викторинами, шарадами, кроссвордами. Обязательно – с призами. При том, что хлеб тогда стоил копеек 18, билет на трамвай – три копейки, билет в Сочи – рублей 17, нам на большое тематическое мероприятие профсоюз выделял до ста рублей: иногда же требовались и художественное оформление, и костюмы. А вот из музыкального сопровождения у нас была только радиола «Урал-47» с проигрывателем.

Но однажды мы задумали вечер песен Евгения Родыгина. Я как комсорг отправился в общество «Знание»: там помогали с лекторами. Неожиданно предлагают не лектора, а… самого Евгения Павловича. Встреча с композитором-классиком? Ну, конечно! Кто же откажется?

И он приехал. С баяном. Комсомольцев, молодых заводчан собралось человек 80. И Евгений Павлович с 8 до 11 часов вечера играл и пел для нас. Где могли, мы подпевали. Но держал-то весь вечер он. Под конец аж вытер лоб платком: играть на баяне – оно и физическая работа тоже. Видя, какие немалые усилия затрачивает композитор, мы с комсомольским активом на ходу перемигнулись-посоветовались и решили заплатить ему. Из «профсоюзных». Известно: по путёвке общества «Знание» человек получал очень немного… Евгений Павлович на наше предложение – ни в какую! Отказывался. Решительно. Но, улучив момент, когда он играл на баяне, я тихонько сунул ему 25 рублей в нагрудный карман (кто из нынешних «эстрадных звёзд» согласится выступать весь вечер за эту сумму даже в пересчёте на сегодняшние деньги?! А Родыгин ведь ни на что и не рассчитывал). Кивком головы он поблагодарил…

Но самое памятное для меня случилось после. Евгений Павлович попросил проводить его до трамвая: баян-то нелёгок. Никаких машин «у комсомола» тогда не было. Кто пойдёт? Ну, конечно, комсорг! Не в службу, как говорится, а с искренним удовольствием я перекинул баян через плечо, и мы отправились. Так с тех пор и греет меня эта память, как я нёс баян любимого нашего уральского композитора – Евгения Павловича Родыгина.

Но выступить в проекте «ОГ» меня заставил не сам даже этот случай, а желание сказать: сегодня, после ухода композитора из жизни, Уралу нужен музей Родыгина. Мы строим бесконечные торговые центры, частные клиники, но в Екатеринбурге должно быть место, где будет собрано самое интересное, значимое из жизни композитора-легенды. Убеждён в этом!

Опубликовано в №222 от 27.11.2020