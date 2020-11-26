Пройти по пути Бетховена

Кристиан-Фридрих Дальман считает, что оркестру удалось приблизиться к оригинальному звучанию Фото: Алексей Кунилов

Свердловская филармония принимает на своей сцене Международный музыкальный фестиваль Be@thoven. Событие, по меркам текущей действительности, впечатляющее: «живые» концерты, приглашённые зарубежные музыканты, настоящие аплодисменты. Только подумайте: в год 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена масштабные празднования и знаменитый Бетховенский фестиваль в его родном Бонне – перенесены, а в Екатеринбурге – шесть концертов, посвящённых великому композитору.

Be@thoven, конечно, не прямая замена Бетховенскому фестивалю в Бонне, который проходит в течение нескольких недель и, в общем, его смело можно назвать «визитной карточкой» немецкого города. Его мероприятия «переехали» на 2021 год.

Но, как говорит директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, – филармония не имела права пройти мимо этой знаменательной даты. Музыка Бетховена звучит в уральском зале с самых первых сезонов.

– Только с сентября 2019 года она была исполнена в 37 филармонических концертах, – добавляет Александр Колотурский. – Мы хотели, чтобы фестиваль достойным завершением бетховенского года.

Из-за коронавируса организовать такой фестиваль, дело, мягко говоря, непростое. Привезти и обезопасить музыкантов – сложно, но музыка не знает границ. Один из партнёров мероприятия, директор продюсерского агентства «RCCR Projects GmbH Berlin» Татьяна Рексрот отмечала, что именно бетховенская музыка стала тем фактором, который помог организовать фестиваль.

– В 2020 году такого фестиваля больше нет нигде, – говорит она.

Эту мысль звучала почти от каждого музыканта, с кем удалось пообщаться. Дело в том, что на Урале не только удалось привезти носителей бетховенского стиля из Германии, но параллельно провести Международную молодёжную оркестровую академию. Молодые музыканты из восьми стран (в числе которых, Россия, Италия, Южная Корея, Франция, Израиль, Япония, Германия, Беларусь) обучаются под руководством опытных наставников. Академия существует с 2014 года, но в текущих реалиях этот опыт ценен, пожалуй, вдвойне. Да ещё и худруком Академии в этом году стал Томас Цетмайр – один из ведущих австрийских скрипачей и дирижёр. Наставниками также стали скрипач Максим Косинов и профессор Берлинской академии искусств Кристиан-Фридрих Дальман.

И Томас Цетмайр, и Максим Косинов выступят на сцене Свердловской филармонии. А на закрытии, 30 ноября, Международный молодёжный Чайковский-оркестр, составленный из участников оркестровой академии, совместно с Симфоническим хором уральской филармонии, немецкими и российскими вокалистами (среди них, кстати, Елена Жидкова и Илья Селиванов – солисты Большого театра, Мария Баянкина из Мариинского) исполнят великую Девятую симфонию Бетховена. Аншлаг обеспечен!

Оказавшись на репетициях оркестровой академии, видишь, что под масками у музыкантов скрыты улыбки. Многие из них за время карантина и многочисленных ограничений соскучились по атмосфере оркестра, репетиций и настоящих выступлений.

– Я вот только на репетиции осознал, что для меня – первый с марта проект, где я сидел рядом с другим скрипачом, – поделился впечатлениями Максим Косинов. – Это уже необычно, потому что всё это время была дистанция. Это первый большой постпандемический проект. Это ещё и год Бетховена, который, бедный, весь этот год страдает – его везде урезают (смеётся). Но здесь мы все рады, что играем такую большую симфонию, с хором, с солистами – всё как полагается. Это уникально!

Профессор Берлинской академии искусств Кристиан-Фридрих Дальман, в свою очередь, рассказал «Облгазете», что фестиваль уникален не только живыми выступлениями, но и своим звучанием.

– Имея многолетний опыт работы, удалось сформировать понимание, как звучал оркестр во времена Бетховена и перенести это звучание на современные инструменты, – сказал Кристиан-Фридрих Дальман. – Романтическая традиция исполнения, которая ранее сложилась, была нарушена. Поскольку надо «читать» первичный текст, который был у Бетховена. И вот произведения, которые казались «тяжёлыми», играются легче.

– Могли бы вы подумать, что в год 250-летия Бетховена будете играть не в Бонне, а на Урале?

– Тем не менее я здесь (улыбается). Для меня меня это первая возможность за много месяцев играть музыку! Это радость, поскольку музыка – моя жизнь. И многие себя чувствуют так, особенно те, кто приехал из Германии. Я и вижу, что люди ждут фестиваль. И если руководство организует такой фестиваль – значит, он нужен вашему городу. Когда в 2014 году я первый раз был здесь, весь настрой был как раз на романтизм композитора. И благодаря моей деятельности в школе валторн (Дальман с 2017 года ведёт Школу валторны в Свердловской филармонии. – Прим. «ОГ».) Бетховен воспринимается вполне в европейской традиции. Как сложилось на родине Бетховена. Оно стало шире! И я вижу, что стали больше включать в программу и стараются играть не с точки зрения романтизма, а с точки зрения приближения к исходному звучанию композитора. Замечательно, что фестиваль Be@thoven есть, чтобы ещё раз пройти по пути Бетховена.

Кто не сможет купить билеты, может посмотреть трансляции концертов в виртуальных концертных залах, а также на интернет-ресурсах «Культура.РФ», «Русские сезоны» и Deutsche Welle

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