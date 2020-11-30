Уроженец Берёзовского Александр Еловских победил в "поединках" на проекте "Голос"

Фото: скриншот трансляции проекта "Голос"

Уроженец Берёзовского Александр Еловских сумел сохранить место в главном вокальном проекте страны - "Голос". После удачного выступления на этапе "слепых прослушиваний", Александр, попавший в команду Валерия Сюткина, оказался сильнее своего оппонента в "поединках".

На втором этапе конкурса наставники команд разбивают участников на дуэты. Конкурсанты исполняют одну песню на двоих, а затем тренер делает выбор в пользу одного из исполнителей. Еловских попал в дуэт с Саркисом Эдвардсом и исполнил песню "Желаю тебе" Игоря Саруханова. Мнения наставников по поводу выступления разделились. К примеру, Баста отметил выступление Саркиса, его экспрессию и энергию. Однако у тренера дуэта было другое решение.

- Номер у нас получился. Вы настоящие джентльмены, огромное вам спасибо. Это не простой выбор, поверьте мне. Я высоко оцениваю энергию Саркиса, но как голос со мной дальше в проекте будет двигаться Александр Еловских, - сказал Валерий Сюткин.

Следующим этапом для Александра Еловских станут "нокауты". На нём конкурсанты будут разбиты на тройки, каждый исполнит отдельную песню. В четвертьфинал пробьются только два исполнителя из тройки.