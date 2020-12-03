В чём истинная народность мелодий Родыгина?

Само имя Евгения Родыгина всегда и у всех мгновенно ассоциируется с городом на Исети и песней "Свердловский вальс". Фото из книги "Напев об уральской рябине". 2001 г. Издательство Уральского университета

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

Маргарита АГАНИНА, г. Новоуральск:

– Рубрика «Год Родыгина» навеяла приятные воспоминания 45-летней давности. В 1975-м я проходила лечение в санатории в Алупке, около Ялты. Захватывающая красота Крыма очаровывала ежедневно. Тёплые вечера, ласковые закаты, лунные дорожки на морской глади… После ужина мы часто ходили к морю – за красотой и здоровьем)).

И вот как-то вечером сидим в крымской неге на одном из скалистых выступов – вспоминаем каждый о доме, семье, детях (а у меня тогда уже было двое). Поддавшись очарованию момента, я запела: «Если вы не бывали в Свердловске…» (для меня он и по сей день Свердловск). И вдруг песню подхватил мужской голос. Я не останавливаюсь, пою. И он – продолжает. А припев «Пускай над перекрёстками…» пели уже все, кто оказался рядом.

Потом разговорились. В компании оказались люди со всего тогда Советского Союза – из Прибалтики, из города Сосновый Бор Ленинградской области, из города Черновцы с Украины. А молодой человек, подхвативший песню Родыгина, оказался из Тулы… Вот такая «малая география» случилась неожиданно у «Свердловского вальса». Впрочем, почему «малая»? В разных регионах нашей большой страны рождались и рождаются песни, которые в силу крепкой привязки в тексте к месту рождения (Севастополь, Вологда, Самара, Одесса, Москва и Ленинград) становятся визитной карточкой этого места. «Свердловский вальс» – из их числа. Но иногда «визитка» так и остаётся приметой, частью конкретного и ограниченного пространства. Люди ещё могут подпеть мелодию, а вот слова, как бывает в большинстве случаев, не знают. Вспоминая тот давний крымский вечер, с удовлетворением отмечаю сегодня: «Свердловский вальс» знали все!

Как здорово звучала эта наша уральская песня в тишине крымского вечера, растекаясь звуками по побережью. А когда песня закончилась – мы услышали аплодисменты: это отдыхающие, гулявшие по набережной, благодарили нас.

Мне уже скоро 80, но случай этот из давних лет памятен не столько как «встреча с песней» («Свердловский вальс» и до, и после слышала и сама пела не единожды), сколько как поистине открытие – песни Родыгина сможет легко петь любой, даже со «среднестатистическим» голосом. Не в этом ли истинная народность родыгинских мелодий, что они органичны для пения (профессионалов и любителей), легко воспроизводятся, мгновенно ложатся на любой слух и голос? Кто из композиторов не мечтает о ТАКОЙ популярности? Только ведь попробуй создай ТАКУЮ мелодию…

И ещё грущу: в то время мы пели чаще. В электричке – поём, едем в колхоз на уборку картофеля – поём, за столом в семейные праздники – поём. И по каждому случаю, любому событию обязательно звучала песня Евгения Родыгина!

Опубликовано в №227 от 04.12.2020