Группа "Чайф" представит свой новый альбом 12 декабря

Концерт, на котором исполнят новые песни, пройдёт в онлайн формате. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральская группа "Чайф" презентует в субботу, 12 декабря, свой новый альбом под названием "Оранжевое настроение-III". Концерт, на котором исполнят новые песни, пройдёт в онлайн формате.

Как говорится в записи, опубликованной в официальном сообществе "Чайф" "ВКонтакте", выпуском альбома участники группы решили отпраздновать свой 35-летний юбилей.

"Чтобы о новом альбоме узнал весь мир, мы решили сделать онлайн-концерт вместе! Совершенно новые песни "Чайфа", ранее не издававшиеся и ваши любимые композиции в акустическом исполнении", - говорится в сообщении.

Онлайн-выступление музыканты посвятят медработникам Екатеринбурга, которые трудятся в "красных зонах", а также волонтёрам и сотрудникам Фонда Святой Екатерины, помогающим врачам спасать жизни людей.

Начало концерта в 19:00.

Концерт группы "Чайф" в Екатеринбурге, который должен был пройти в рамках юбилейного тура 5 декабря 2020 года, был перенесён из-за угрозы распространения коронавируса. Уральские музыканты выступят перед екатеринбургскими поклонниками 2 октября 2021 года.

Напомним также, что предыдущий альбом "Чайф" вышел в ноябре прошлого года, а "Областная газета" делилась впечатлениями о нём.