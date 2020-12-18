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Культура / Музыка
18 декабря 2020, 14:37

Год Родыгина завершился премьерой… «Екатеринбургского вальса»  21 фото

Зарытие Года Родыгина

Торжественное закрытие Года Родыгина, объявленного губернатором Свердловской области, состоялось в Уральском центре народного искусства, который с 2020-го носит имя композитора. Фото: Галина Соловьёва

17 декабря гала-концерт «Я вернусь к вам в песнях» торжественно завершил Год Евгения Родыгина в Свердловской области. Формально так. По сути же мы с фотокорреспондентом, как и все зрители гала-концерта, словно открыли для себя ещё одну, новую дверь в мир Родыгина. Из ожидаемого (казалось бы!) была только «Уральская рябинушка». Всё остальное – «на новенького».

– Более тысячи мероприятий в честь Евгения Родыгина состоялось в регионе, – сказала, предваряя вечер министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Более 400 площадок приняли фестивали и встречи, посвящённые композитору. Только Дворец народного творчества провёл 35 концертов в области. Онлайн прошёл II Всероссийский фестиваль народной песни имени Родыгина, в ходе которого – тронувший меня факт! – жительница Самарской области написала в Фейсбуке: всю жизнь считала любимую «Белым снегом» народной песней, а оказалось – у неё есть автор…

Уральский центр народного искусства, который с 2020 года носит имя Евгения Родыгина, действительно вопреки ожиданиям представил не просто популярные мелодии, но – большую жизнь композитора и место его в народно-песенном жанре, которому композитор практически и не изменял. Что касается жизни, богатейший семейный архив, открытый родными по такому случаю и ставший фоном всего вечера, заставил усомниться в собственном знании судьбы Евгения Павловича. Честно говоря, фотографии, которые мы не раз публиковали в «ОГ» и преподносили как малоизвестные, теперь уже кажутся хрестоматийными. В контексте, открывшемся на гала-концерте.

С жанром ещё любопытнее. Те, кто воспринимают народную песню и музыку, образно говоря, «через губу», точно прикусили бы язык, окажись на вечере. Из двух колоссальных фестивалей этого года – «Грани творчества Евгения Родыгина» и «Рябиновый вальс», многие мероприятия которых в силу ситуации проходили онлайн, организаторы пригласили на гала лучших из лучших. И, ей-богу, стоило хоть раз услышать, что сотворил в попурри на тему народных песен инструментальный дуэт «Ремейк» (всего-то балалайка и баян!), как преподнёс родыгинскую «Солдатскую песню» вокальный ансамбль «Земляки». А обладательница гран-при фестиваля Ксения Крайник из Ханты-Мансийского округа проделала 16-часовой путь до Екатеринбурга, специально для участия в этом вечере – чтобы получить награду и услышать, как ведущая солистка Уральского хора народная артистка РФ Светлана Комаричева кричала ей «Браво!».

Словом, народный жанр был представлен мощно, разнообразно и современно. А песни Родыгина (кроме «Уральской рябинушки», в основном прозвучали редко исполняемые) с очевидностью показали: у композитора был и остаётся свой, хорошо узнаваемый голос в песенном жанре.

В финале торжественного вечера протоиерей Максим Меняйло вручил родным композитора медаль Святой Екатерины-великомученицы (решение о награждении Евгения Родыгина за заслуги перед регионом и Россией было принято ещё митрополитом Кириллом, но в трудный для всех год награду не успели вручить лично). В ответ сын композитора Роман Родыгин поведал историю: когда в 2019 году решалась судьба строительства Храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, Евгений Павлович принял для себя решение, что популярный «Свердловский вальс» должен зазвучать сообразно нынешнему названию города. Решение, конечно же, должно было пройти многие инстанции. Но – случилось! Кодой Года Родыгина стала премьера «Екатеринбургского вальса». «ОГ» расскажет эту историю отдельно.

Сюжет

2020 Год Родыгина: музыкальные истории
Рассказываем о любимом композиторе-земляке Евгении Родыгине (16 февраля 1925, Чусовой, Пермская область — 19 июля 2020, Екатеринбург).

Областная газета Свердловской области
Главным участником торжественного закрытия Года Родыгина стал Уральский русский народный хор, в котором композитор работал долгие годы и для которого написал много песен. Фото: Галина СоловьёваГлавным участником торжественного закрытия Года Родыгина стал Уральский русский народный хор, в котором композитор работал долгие годы и для которого написал много песен. Фото: Галина СоловьёваЗавершающий аккорд Года Родыгина объединил на сцене представителей разных направлений музыкального искусства - Театра эстрады, театра "Урал. Опера. Балет", самодеятельных народных коллективов из муниципалитетов области и даже других регионов России. Фото: Галина СоловьёваНесмотря на пандемию, зал был полон - насколько позволяли санитарные требования. Фото: Галина СоловьёваНародный артист России Иван Пермяков и ансамбль бального танца "Элеганс" по-новому, свежо преподнесли песню Е.Родыгина - Ю. Мячина "В этом парке". Фото: Галина СоловьёваАтмосферу вечера создавала и балетная группа Уральского русского народного хора. Фото: Галина СоловьёваАтмосферу вечера создавала и балетная группа Уральского русского народного хора. Фото: Галина СоловьёваВ исполнении Уральского хора состоялась по сути премьера и редко звучащей песни Е. Родыгина - И. Дремова "А кто-то третий". Фото: Галина СоловьёваВ исполнении Уральского хора состоялась по сути премьера и редко звучащей песни Е. Родыгина - И. Дремова "А кто-то третий". Фото: Галина Соловьёва... И трудно что-либо добавить к словам классика!. Фото: Галина СоловьёваУчастники крупнейших фестивалей в честь Евгения Родыгина, представители разных музыкальных жанров внесли каждый свою ноту в общую картину гала-концерта. Фото: Галина СоловьёваУчастники крупнейших фестивалей в честь Евгения Родыгина, представители разных музыкальных жанров внесли каждый свою ноту в общую картину гала-концерта. Фото: Галина СоловьёваУчастники крупнейших фестивалей в честь Евгения Родыгина, представители разных музыкальных жанров внесли каждый свою ноту в общую картину гала-концерта. Фото: Галина СоловьёваВсеми любимая "Уральская рябинушка" - самый ожидаемый и волнующий номер концерта. Фото: Галина СоловьёваПротоиерей Максим Меняйло вручает медаль Святой Екатерины-великомученицы, которой был удостоен Евгений Родыгин, сыну композитора Роману Евгеньевичу. Фото: Галина СоловьёваРоман Родыгин: "Решение изменить "Свердловский вальс" в соответствии с нынешним названием города - по сути, завещательная воля отца". Фото: Галина СоловьёваВпервые звучит новая редакция "Свердловского вальса". И название иное - "Екатеринбургский вальс". Фото: Галина СоловьёваВпервые звучит новая редакция "Свердловского вальса". И название иное - "Екатеринбургский вальс". Фото: Галина СоловьёваВпервые звучит новая редакция "Свердловского вальса". И название иное - "Екатеринбургский вальс". Фото: Галина СоловьёваВпервые звучит новая редакция "Свердловского вальса". И название иное - "Екатеринбургский вальс". Фото: Галина СоловьёваТакое случается не часто: гала-концерт объединил в один вечер два крупнейших коллектива региона - Уральский русский народный хор (художественный руководитель Н. Зайцев) и Уральский государственный русский оркестр под управлением Л. Шкарупы. Фото: Галина Соловьёва
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