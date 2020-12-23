Ural Music Night в следующем году пройдёт 25 июня

Ural Music Night в следующем году пройдет 25 июня. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году музыкальный фестиваль Ural Music Night состоится 25 июня. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Говоря о фестивале, Павел Креков выразил надежду, что мероприятие станет своеобразной акцией, связанной с победой над пандемией коронавируса. Он уточнил, что говорит о победе в главных вещах, в том числе о восстановлении привычного режима жизни.

"Жизнь продолжается. Пандемия пройдёт, в том числе благодаря начавшейся сейчас вакцинации. Всё у нас с вами будет хорошо. И символом этого хорошо будет Ночь музыки 2021 года, которую мы поддержим, как поддерживали в прошлые годы", – заключил замгубернатора.

Напомним, в 2020 году фестиваль Ural Music Night прошёл 18 сентября. Изначально проведение мероприятия традиционно было запланировано на конец июня, но из-за коронавируса провести его в эти сроки было невозможно.

В сентябре гостями ночи музыки стали почти 170 тысяч человек. Ещё более 2 миллионов человек посмотрели онлайн-трансляции с площадок фестиваля. Об этом на своей странице в Instagram сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона выразил надежду на то, что в следующем году Ural Music Night пройдёт ещё масштабнее.