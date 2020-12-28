Филармония будущего. До встречи в 2025-м?

Вид на новое здание филармонии со стороны ул. Первомайская. Также на эскизе представлен благоустроенный вариант Сада Вайнера. Иллюстрация: Консорциум Zaha Hadid Architects

Один из самых долгожданных объектов, которые должны появиться на карте Екатеринбурга, – новый зал Свердловской государственной академической филармонии. Проект, разработанный всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects, вряд ли кого-то может оставить равнодушным – это здание будущего, жемчужина в архитектурном ансамбле центра столицы Урала. Но пока зал существует только на бумаге, или, правильнее сказать, на экране. Чтобы успеть в намеченные сроки – к 300-летию Екатеринбурга (2023 год), строительство должно было начаться в октябре 2020-го, чего не произошло. Значит ли это, что вместо подарка к юбилею у города появился очередной долгострой?

«Мы не отступимся. Жить спокойно никому не дадим»

Идея (и одновременно необходимость) построить новый зал для Свердловской филармонии возникла порядка десяти лет назад. У концертов этого учреждения появилась такая популярность, что вместить всех желающих в зал на 700 мест, было уже невозможно. Впрочем, если вы любите классическую музыку, то наверняка знаете: билеты на «звёздные» концерты, коих в афише филармонии немало, лучше приобретать за год (!) и в пакете абонементов, иначе выступления Мацуева, Березовского, Гергиева, Спивакова (список можно продолжать долго) состоятся без вас. А если принимать во внимание и тот факт, что на данный момент наша филармония, без преувеличения, является одной из лучших в стране и стала брендом региона, то у неё должно быть своё неповторимое лицо не только с точки зрения музыкального содержания.

Все аргументы понятны, и с ними никто не брался спорить. Однако на момент, когда филармония обозначила свои планы по поводу нового зала (2013 год, тогда появился проект «кубического» здания), долгостроем уже стал ещё один её объект: в 2009-м было приостановлено строительство репетиционного-артистического корпуса. Этот пристрой к основному зданию был необходим, поскольку артистам негде было репетировать, да и две артистические для своих оркестров и коллективов, приезжающих на гастроли, – катастрофа. Все силы учреждения, конечно, были брошены на создание этого корпуса – его торжественное открытие состоялось в 2016 году. После чего филармония вновь серьёзно взялась пробивать строительство нового зала. В том же году в интервью «ОГ» главный дирижёр Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс сказал так: «Новый зал – одна из наших главных целей, от которой мы не отступимся. Мы сами успокаиваться не собираемся и жить спокойно никому не дадим».

«Кубическая» филармония, да ещё и на воде Иллюстрация: Свердловская филармония В 2013 году Свердловской филармонией был презентован первый проект нового зала. Архитектор Андрей Чуйков предложил построить здание в форме куба. Заказчиков подкупила не только крайне эффектная форма, но и до мелочей проработанная акустическая система. Идею построить зал на воде предложил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский: «Несколько лет назад я посетил Данию, Норвегию. И увидел много красивейших зданий, которые стоят на воде. Это и функционально, и очень оригинально! Большая часть этих зданий — объекты культуры. Я задался вопросом: пруд в Екатеринбурге есть. Чисто теоретически, а возможно ли у нас так же использовать водное пространство?» Правда, Александр Николаевич тогда ещё не знал, какой скандал позже вызовет строительство на воде другого объекта... К слову, куб мог появиться перед кинотеатром «Космос»

Во многом благодаря упорству коллектива в 2018-м мы увидели новый и в итоге принятый проект бюро Захи Хадид (всего на конкурс было подано 47 заявок со всего мира, в финал вышло восемь). В 2019 году, чтобы помочь филармонии ускорить процесс подготовки и само строительство зала, в регионе создаётся Центр развития социальных и культурных инициатив (ЦРСКИ). Куратором проекта назначают Игоря Дубровина, сейчас он также возглавляет Управление капитального строительства Свердловской области. Ровно год назад в беседе с нашим изданием Игорь Виленович отметил: «если строительство зала не начнётся осенью 2020-го, то к юбилею города уже не успеть».

Думаем, не нужно ещё раз объяснять, что этот год скорректировал далеко не один план. Финансовые проблемы отразились на многих учреждениях культуры по стране. Что касается нашей области, то, к примеру, на полгода было перенесено тоже весьма долгожданное открытие центра «Эрмитаж-Урал». Также на шесть месяцев передвинут и старт строительства зала филармонии. Сроком реализации проекта теперь значится уже не 2023 год, а 2025-й.

Вот и получается, что от первого проекта – то есть «кубической филармонии» – до открытия пройдёт 12 лет. И это ещё в лучшем случае, потому как загадывать, что сроки строительства не будут растянуты, в современных реалиях дело неблагодарное.

Итак, две объективные причины, по которым оттягивается создание нового зала – работа над репетиционно-артистическим корпусом и пандемия. Третья – история с расселением жилого дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40. В этом доме располагалось 32 квартиры, где проживали 37 человек. С большей частью жильцов удалось договориться практически сразу (им были предложены действительно хорошие условия), но дело стало за Еленой Шелковой, она не хотела идти на сделку. Договорённости удалось достигнуть уже после всех возможных сроков – в середине ноября2019-го. На данный момент здание демонтировано.

И наконец, четвёртая причина кроется, казалось бы, в довольно позитивном моменте: регион взял на себя обязательства по строительству очень большого количества объектов. Зал филармонии, скорее всего, мог бы появиться раньше, если бы не создание к возможной выставке «ЭКСПО» Конгресс-центра. Построили его, кстати, максимально быстро – за два года, затратив при этом 10,7 млрд рублей (1,5 млрд из них – зал).

Сюда отнесём и уже упомянутый центр «Эрмитаж-Урал», и, конечно, девять сооружений к предстоящей Универсиаде-2023, общая стоимость которых будет составлять порядка 55 млрд рублей. Среди них, к примеру, Академия волейбола им. Н.В. Карполя (сдача в декабре 2020-го), Дворец водных видов спорта (март 2023-го), Центр художественной и эстетической гимнастики (сентябрь-ноябрь 2022-го, курирует его, как и филармонию, ЦРСКИ). В том же 2023 году нас ждёт празднование 300-летия Екатеринбурга, на что, вероятно, уйдёт немало средств.

Приоритеты в любом случае будут расставлены, и остаётся только надеться, что 2025 год – окончательный срок для сдачи нового зала.

Интрига с деньгами и застройщиком

Теперь давайте поговорим об изменениях в проекте нового зала, которые появились в этом году. О них мы знаем, во-первых, из доработанной концепции (её представляли в феврале) и из проекта планировки и межевания территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта (учтены все объекты филармонии). Он подготовлен администрацией Екатеринбурга и был выложен на сайте ведомства, где горожане могли по­участвовать в соответствующих общественных слушаниях*.

Как раз в этом проекте указано, что разработчики выбирали между тремя вариантами планирования и застройки территории. Речь о нескольких моментах: расположение основного входного комплекса – с улицы Первомайской или с Карла Либкнехта (в итоге остановились на втором), судьба сквера на Карла Либкнехта и Сада Вайнера – первый оставят в существующем виде, второй благоустроят. И третий момент – парковка. Изначально планировался наземный паркинг на углу Первомайской – Карла Либкнехта, но выбор был сделан в пользу сохранения зелёной зоны, поэтому парковка будет подземной, двухуровневой, на 386 мест (въезды с ул. Карла Либкнехта и ул. Первомайской).

При этом предстоит ликвидация лишних парковок в округе – это наземная автостоянка на улице Тургенева, неорганизованные автостоянки вдоль проезжей части улицы Клары Цеткин, у Вознесенской церкви и ещё несколько. Но появится наземная автостоянка со специальным покрытием у зданий по адресу Тургенева, 20 и 22.

Что касается внутренних интерьеров нового здания, то оно включает три зала. Большой, на 1700 мест, спроектирован в круговой манере – зрители будут практически сидеть вокруг оркестра. По предложению Валерия Гергиева, появится оркестровая яма (в первом варианте концепции её не было) с возможностью трансформации Иллюстрация: Консорциум Zaha Hadid Architects

Второй зал вмещает 350 мест, а третий - он как раз появился уже в доработанной концепции - будет построен по принципу трансформера: помимо концертов там планируется устраивать танцевальные представления, современные шоу, мастер-классы. Общая вместимость залов нового здания, согласно проекту, 3150 мест, соответственно зал-трансформер рассчитан на 1100 человек. К слову, залы-трансформеры – уже стандарт для Екатеринбурга: подобным образом спроектирован зал Конгресс-центра «ЭКСПО» и зал в «Синара Центре» Иллюстрация: Консорциум Zaha Hadid Architects

Компания, которая возьмётся за строительство нового зала, до сих пор не названа. Однако на прошедшем в октябре 2020 года Международном форуме 100+ TechnoBuild экспозиция нового зала была размещена на стенде «Синары-Девелопмент».

И о самом важном – средствах, которые затратят на строительство здания. Полтора года назад фигурировала сумма в 2,5 млрд рублей. В разговоре с «ОГ» в ноябре 2019-го Игорь Дубровин прокомментировал её так: «Категорически нет. Это я вам абсолютно точно могу сказать – для такого проекта это очень маленькая цифра. Будет существенно больше. Точная цифра станет ясна после проектирования».

Информацию конкретнее на данный момент в ЦРСКИ и Свердловской филармонии «Областной газете» предоставить неготовы, ссылаясь на то, что и сейчас ещё идёт согласование многих моментов. Мы будем следить за развитием ситуации.

Менять, нельзя, строить! *Результаты общественных слушаний по проекту планировки и межевания территории, выполненным администрацией Екатеринбурга, были оглашены 18 декабря 2020 года. В обсуждении поучаствовало 17 человек. В основном замечания связаны с сохранением зелёной зоны на территории, которую планируется благоустраивать. Один из участников считает, что по этой причине нужно отказаться от строительства трансформаторной подстанции и первого подземного этажа паркинга, другой даже предложил «преду­смотреть зелёную кровлю (то есть растительные насаждения на кровле. – Прим. «ОГ»), это позволит хотя бы частично компенсировать газон [...] и будет абсолютно уникально в стране». Высказавшийся уверен, что это возможно в климатических условиях Среднего Урала. При этом ещё один человек выступил против создания в Саду Вайнера амфитеатра, так как для этого наш климат, напротив, не подходит. Несколько комментариев были посвящены нарушению охранных зон находящихся рядом объектов культурного наследия, а также «нелепости футуристического здания в существующей исторической архитектурной обстановке». Но организаторы общественных слушаний учли только два высказывания, в которых люди полностью проект поддержали. Тут возникает логичный вопрос о целесообразности таких слушаний, которые были, скорее, формальностью. С другой же стороны, забуксовать сейчас ещё и на стадии обсуждения проекта означает потерять и без того утекающее время и не сдать объект даже в 2025­м.