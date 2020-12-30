Владимир Бегунов — про 2020-й: «Узнал много нового про свой сад»

Гитарист и автор песен группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал, чем ему запомнился уходящий 2020-й год. Фото: Владимир Мартьянов.

Гитарист и автор песен группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал «Областной газете», чем ему запомнился уходящий 2020 год. У известного уральца появилось время для работы в саду.

«В 2020 году были мелкие семейные радости. Летом я в основном жил на даче и узнал много нового про свой сад: оказывается, у нас есть даже урожай – груши, яблоки, вишня. Участок был приведён в порядок», - поделился Владимир Бегунов.

Также музыканту удалось плодотворно поработать в группе. «Чайфы» записали новый альбом «Оранжевое настроение-III». Его премьера состоялась в середине декабря. Артисты исполнили новые песни во время онлайн-концерта.

Напомним, 5 декабря группа «Чайф» должна была выступить перед екатеринбургскими поклонниками в рамках юбилейного тура. Но из-за пандемии коронавируса концерт перенесли на октябрь 2021 года.

О том, чем текущий год запомнился другим известным уральцам, читайте в материале «Областной газеты».