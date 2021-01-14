Фестиваль Ural Music Night вновь выиграл президентский грант

Фестиваль Ural Music Night вновь получил грант на 40 миллионов. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году музыкальный фестиваль Ural Music Night получит из фонда президентских грантов почти 40 миллионов рублей. Ожидается, что мероприятие пройдёт в Екатеринбурге 25 июня.

Информация о том, что проект "Ассоциации музыкантов Урала" получил поддержку в 39 954 370 рублей появилась на сайте Фонда Президентских грантов. Там также указано, что общая сумма расходов на реализацию мероприятия составляет более 100 миллионов рублей.

"Команда "Ночи музыки" благодарит ФПГ за оказанное доверие", ‒ прокомментировали победу в пресс-службе фестиваля, добавив, что масштабная подготовка к проведению мероприятия начнётся в ближайшее время.

Фото: сайт Фонд Президентских грантов

Напомним, в 2020 году сумма президентского гранта также составляла почти 40 миллионов рублей. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на осень. В сентябре гостями ночи музыки стали почти 170 тысяч человек. Ещё более 2 миллионов человек посмотрели онлайн-трансляции с площадок фестиваля.

Добавим, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Ассоциации музыкантов Урала, директор Ural Music Night Евгений Горенбург обсудили детали подготовки к предстоящему фестивалю. В ходе беседы глава региона отметил, что "Ночь музыки" ‒ культурный бренд Среднего Урала.

"Он даёт хороший стимул дальнейшему развитию индустрии развлечений и туризма, креативной экономики Свердловской области", ‒ заявил Евгений Куйвашев.