Владимир Путин поздравил композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

Народный артист России, композитор, певец Вячеслав Добрынин отмечает сегодня своё 75-летие. Фото: кадр из сюжета "Первого канала".

Народный артист России, композитор, певец Вячеслав Добрынин отмечает сегодня своё 75-летие. Музыканта поздравил с днём рождения Президент России Владимир Путин.

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора - автора замечательных, талантливых произведений", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что музыка Вячеслава Добрынина прочно вошла в репертуар многих известных певцов, что сделало произведения узнаваемыми для нескольких поколений слушателей. Президент пожелал композитору вдохновения, здоровья и всего самого наилучшего.

К поздравлениям присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом - рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе", - передаёт слова председателя Правительства пресс-служба кабмина.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Окончил московскую школу № 5, после чего поступил в МГУ по специальности "историк искусств". Дебютировал в качестве композитора в 1970 году.

Композитор известен россиянам по таким бессмертным музыкальным композициям, как "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня", "Не сыпь мне соль на рану", "Кто тебе сказал". Его песни исполняли Иосиф Кабзон, София Ротару, Михаил Боярский, Анна Герман, Лев Лещенко, ВИА "Самоцветы" и многие другие.

В 1991 году Вячеслав Добрынин удостоился звания "заслуженный деятель искусств РСФСР", а в 1996 году стал народным артистом Российской Федерации. Является многократным лауреатом фестивалей "Песня года" и премии "Золотой Граммофон".