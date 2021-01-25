Темы дня

Культура / Музыка
25 января 2021, 13:37

Владимир Путин поздравил композитора Вячеслава Добрынина с юбилеем

Вячеслав Добрынин

Народный артист России, композитор, певец Вячеслав Добрынин отмечает сегодня своё 75-летие. Фото: кадр из сюжета "Первого канала".

Народный артист России, композитор, певец Вячеслав Добрынин отмечает сегодня своё 75-летие. Музыканта поздравил с днём рождения Президент России Владимир Путин.

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора - автора замечательных, талантливых произведений", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что музыка Вячеслава Добрынина прочно вошла в репертуар многих известных певцов, что сделало произведения узнаваемыми для нескольких поколений слушателей. Президент пожелал композитору вдохновения, здоровья и всего самого наилучшего.

К поздравлениям присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом - рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе", - передаёт слова председателя Правительства пресс-служба кабмина.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Окончил московскую школу № 5, после чего поступил в МГУ по специальности "историк искусств". Дебютировал в качестве композитора в 1970 году.

Композитор известен россиянам по таким бессмертным музыкальным композициям, как "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Все, что в жизни есть у меня", "Не сыпь мне соль на рану", "Кто тебе сказал". Его песни исполняли Иосиф Кабзон, София Ротару, Михаил Боярский, Анна Герман, Лев Лещенко, ВИА "Самоцветы" и многие другие.

В 1991 году Вячеслав Добрынин удостоился звания "заслуженный деятель искусств РСФСР", а в 1996 году стал народным артистом Российской Федерации. Является многократным лауреатом фестивалей "Песня года" и премии "Золотой Граммофон".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.01.2021, 15:29 / Общество
В Екатеринбурге затопившая гостиницу «Эрмитаж» компания заплатит штраф
25.01.2021, 15:08 / Экономика
Новый резидент "Титановой долины" запустит производство медоборудования на Урале
25.01.2021, 15:01 / Общество
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга потратят 7 миллионов на очистку тротуаров
25.01.2021, 14:46 / Общество
Из-за коммунальной аварии на ЖБИ на линию вышли дополнительные автобусы
25.01.2021, 14:35 / Общество
Опубликован список больниц Екатеринбурга, в которых прививают от COVID-19