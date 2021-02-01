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Культура / Музыка
1 февраля 2021, 14:10

Стартовал приём заявок на участие в Ural Music Night-2021

Ural Music Night-2021

Стартовал приём заявок на участие в Ural Music Night-2021. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы фестиваля Ural Music Night-2021 объявили о начале сбора заявок от музыкантов. Заявить о себе можно до 22 марта.

По данным пресс-службы фестиваля, отбором заявок займутся представители музыкальной индустрии со всей страны, в том числе продюсеры, лейблы, промоутеры. Каждую заявку послушает как минимум пять экспертов.

Ural Music Night-2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня.

Отмечается, что система донатов, которая была введена на фестивале 2020 года, останется и в этом году. Каждый зритель сможет напрямую перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.

Напомним, в 2020 году фестиваль Ural Music Night прошёл 18 сентября. Изначально проведение мероприятия традиционно было запланировано на конец июня, но из-за коронавируса провести его в эти сроки было невозможно.

В сентябре гостями ночи музыки стали почти 170 тысяч человек. Ещё более 2 миллионов человек посмотрели онлайн-трансляции с площадок фестиваля.

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Областная газета Свердловской области

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