На реставрацию здания консерватории в Екатеринбурге выделят ещё 90 миллионов

Реставрационные работы должны быть выполнены до 15 августа 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Минкультуры России ищет подрядчика, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Здание Консистории, 1814 год". На обновление Уральской консерватории из федерального бюджета выделят ещё 90,2 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 24 февраля. Победителю аукциона предстоит отреставрировать систему звукоизоляции и вентиляции, полы, козырьки, двери и окна, а также провести работы вокруг здания по благоустройству и озелению.

Планируется, что заключенный контракт будет действовать до 1 июля 2022 года, однако работы должны быть выполнены до 15 августа 2021 года, следует из данных с сайта госзакупок.

Первый этап реставрации старинного здания на пр. Ленина, 26 в Екатеринбурге завершился в 2020 году. Подрядчик получил 160 миллионов за реставрацию фундамента, металлических и деревянных конструкций и воссоздание декоративно-художественной покраски.

Напомним, что окончательная отделка здания завершилась в 1741-1743 годы. Оно перестраивалось в течение почти двух столетий. Над внешним обликом работали такие уральские зодчие, как М.П. Малахов, К.Г. Турский, А.И. Падучев. Все лепные работы выполнял крестьянин Ярославской губернии Данила Бергозин. Известно, что в здании Консистории работали основатели Екатеринбурга Татищев и де Геннин, учёный-географ, первый член-корреспондент РАН Рычков, автор "Российской горной истории" Ярцов, оставивший описания горных заводов Урала. Здесь останавливались участники Камчатских экспедиций штурман Челюскин и капитан-командор Беринг, публицист и первый русский революционер Радищев, бывал также химик Менделеев. С 1934 года там находится Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского