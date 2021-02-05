Егор Крид потопит детский «Голос»?

Егор Крид в кресле наставника проекта "Голос. Дети" Фото: Из личного архива Егора Крида

«Первый канал» объявил имена наставников нового сезона вокального проекта «Голос. Дети». И надо сказать, эти имена вызвали удивление.

В первых сезонах российского детского «Голоса» в роли наставников выступали Максим Фадеев, Дмитрий Билан и Пелагея. По большому счёту это было оптимальное сочетание наставников, каждый из которых умел грамотно работать с юными музыкантами, имел большой музыкальный опыт. Затем «Первый канал», по всей видимости, опираясь на рейтинги, решил экспериментировать с составом жюри. В последующих сезонах в креслах наставников сидели Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Нюша, Полина Гагарина, Баста. В шестом сезоне пригласили даже Светлану Лободу, чьё творчество, конечно, мало ассоциировалось с работой с детьми. Казалось, что в погоне за рейтингами продюсеры шоу окончательно начали отходить от слова «вокальный» в названии проекта. То есть если изначально всё затевалось именно для того, чтобы раскрыть яркие детские таланты (и в первых сезонах таких талантов было очень много), то сейчас всё скатывается к обычному шоу, в котором внезапно может победить дочь Алсу. Правда, победу у неё потом отнимут, проведут специальный прямой эфир с остальными финалистами, на котором всех признают победителями. «Дом-2» какой-то, а не «Голос».

На этом эксперименты не закончились. В новом сезоне в состав жюри вернётся Светлана Лобода, пропускавшая прошлый сезон. Компанию ей составит Баста, для которого это будет третий сезон в детском «Голосе». И третьим наставником выбрали… Егора Крида.

Если выбор Светланы Лободы можно было ещё хоть как-то объяснить (она имела опыт работы на аналогичном проекте на Украине, у неё двое детей, да и карьера, как ни крути, довольно продолжительная), то к кандидатуре Крида очень много вопросов. 26-летний музыкант (хотя скорее здесь подойдёт слово «исполнитель») получил свою популярность в лейбле Blackstar, затем со скандалом ушёл из него и сейчас строит сольную карьеру. Большая часть творчества Крида – явно не для детей. Молодой парень, поющий про деньги, секс и алкоголь, будет наставником детского «Голоса». Егор, кстати, уже успел вляпаться в историю: выложил в социальные сети фотографию, где он в кресле наставника показывает неприличный жест. Вскоре Крид удалил это фото, но, как говорится, Интернет всё помнит.

Понятно, что музыкальная дирекция «Первого канала» пытается спасти рейтинги своего проекта, вовлекая в него всё новую аудиторию. А у Крида поклонников огромное количество (14 миллионов подписчиков в Instagram), и многие из них вряд ли когда-то интересовались детским «Голосом». Зато сейчас все будут у экранов наблюдать за своим кумиром. Но при этом же организаторы детского «Голоса» должны отдавать себе отчёт в том, что проект перестаёт быть вокальным. Нет сомнений в том, что вся троица (Баста, Крид и Лобода) может поставить стильные, современные, «качающие» номера детям. Но это уже будет не про голос.