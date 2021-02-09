Уральский филармонический оркестр выступит в «Зарядье» на концерте, посвящённом Шостаковичу

Фото: Алексей Кунилов

В московском концертном зале «Зарядье» представят цикл музыкальных выступлений, приуроченных к 115-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Уральский академический филармонический оркестр сыграет в столице 8 апреля.

Всего в рамках проекта, посвящённого великому композитору, в «Зарядье» будет исполнено 15 его симфоний. Концертом-открытием станет Девятая симфония, которую 17 февраля представит Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Продолжат музыкальный марафон Государственный оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Камерный оркестр «Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева и другие известные коллективы.

Уральский академический филармонический оркестр готовит для выступления в Москве Десятую симфонию Дмитрия Шостаковича. За дирижёрский пульт встанет Дмитрий Лисс. Во втором отделении прозвучит Второй фортепианный концерт Брамса, солировать предстоит британскому пианисту Барри Дугласу.