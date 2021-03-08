Манижа с песней "Russian woman" представит Россию на Евровидении-2021

Фото: Данил Паливода

Завершился национальный отбор на конкурс Евровидение-2021. Россию представит певица Манижа с песней "Russian woman".

В самом начале отбора выступила группа Little Big, которая должна была выступить в прошлом году, но конкурс не состоялся из-за пандемии. В итоге, лидер коллектива Илья Прусикин заявил о том, что группа не будет участвовать в отборе и предоставит шанс выступить другим артистам.

Среди претендентов на поездку в Роттердам были Антон Беляев (группа Therr Maitz), группа "Две Маши" и певица Манижа. Все исполнители представили конкурсные песни в прямом эфире, а затем в дело вступило зрительское голосование. Победу с небольшим перевесом одержала Манижа, которая и представит Россию на Евровидении-2021.