Согласно данным «Первого канала», Манижа набрала 39,7 процента голосов. Скриншот трансляции "Первого канала"

В эфире «Первого канала» 8 марта прошёл первый за десять лет национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2021». Символично, что в праздник, который появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, в голосовании победила музыкальная композиция, призывающая эту борьбу продолжать.

К народу прислушались… десять лет спустя

Чехарда с отбором музыкантов от России на международный песенный конкурс длится давно: сначала «Первый канал» проводил отбор и спрашивал мнение зрителей, потом на протяжении почти десяти лет нам просто объявляли участников, не вдаваясь в подробности о том, как и кем этот выбор был сделан. Да никто уже особо не возмущался, поскольку поняли: СМС-голосование – не гарант объективности. Пример тому – скандал с накруткой голосов на проекте «Голос. Дети». Однако сейчас канал вновь почему-то вернулся к публичному отбору, объявив об этом меньше чем за неделю до эфира.

Это решение казалось странным ещё и потому, что до последнего все были уверены – на «Евровидение» поедет Little Big. Из-за пандемии им не удалось поучаствовать в конкурсе год назад, и логично было бы перенести их выступление на 2021-й. У этой группы огромное количество поклонников как в России, так и в Европе, они без проблем держат внимание многотысячной аудитории, да и каждая их новая песня становится хитом… С них и начался концерт-отбор на «Евровидение».

Но уже по тому, что заиграл прошлогодний трек «Uno», стало ясно – Little Big в Роттердам ехать не собираются. Лидер коллектива Илья Прусикин объяснил это тем, что новую песню неизбежно сравнивали бы с «Uno», а не с композициями других конкурсантов. Да и цели своей музыканты уже достигли – прошлый ролик набрал почти 190 миллионов просмотров на YouTube, а значит, пора дать дорогу более нуждающимся коллегам. Аргументация, конечно, слабовата. Поверить, что Прусикин и компания не смогли бы написать ещё один забористый трек, под который весь год плясали бы и Россия, и Европа, трудно. Уверены, есть у ребят более весомые причины, может, когда-нибудь мы о них и узнаем.

65-й конкурс «Евровидение» пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды)

«Русская женщина» придётся ко двору

Пока же выбирать пришлось между тремя претендентами – группой Therr Maitz, дуэтом «#2 Маши» и Манижей.

Фронтмена Therr Maitz Антона Беляева многие знают как полуфиналиста «Голоса», вместе с группой он не раз приезжал на разные фестивали в Екатеринбург, в том числе на «Ночь музыки». За создание музыки к фильму «Лёд» Беляев был удостоен «Золотого орла». Но, как он несколько раз повторил во время прямого эфира, участвовать в отборе их группа решила спонтанно и на победу не рассчитывала. Композиция «Future is bright» («Светлое будущее») оставила приятное впечатление – так называемый инди-рок со стинговским вокалом. Но абсолютно не формат «Евровидения», по меркам которого скучноватый (слишком нормальный и слишком музыкальный) Антон Беляев со своей верой в лучшее смотрелся бы белой вороной.

Солистка группы «#2 Маши» Мария Зайцева пытала счастье поехать на «Евровидение» уже не в первый раз. Мария прошла и «Народного артиста», и группу «Ассорти», и «Голос», но настоящая популярность пришла к ней с хулиганскими танцевальными песнями в «#2 Маши». Правда, самые популярные из них – «Босая» и «Мама, я танцую» – написаны на русском языке. А для «Евровидения» была создана композиция на английском «Bitter words» («Едкие слова») со вставками на португальском языке. Ярко, страстно, но без изюминки.

Победила в отборе Манижа – певица, родившаяся в Таджикистане. Удивительно, но именно Манижа со своими происхождением станет первой за 10 лет, кто споёт перед европейскими слушателями на русском языке. Более того, споёт она про женскую долю. Для Манижи тема не случайная – её часто представляют как общественного деятеля в области борьбы против домашнего насилия, также она является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Тут ирония неуместна, нет сомнений, что она занимается очень важными делами. Но песня для «Евровидения» называется «Русская женщина». Не таджкикская, не российская… русская. Не хотелось бы, чтобы нас упрекнули в национализме, но никого не смущает, что про русскую женщину, кроме Манижи, спеть больше некому?

И вроде бы любопытно, что петь она тоже решила на русском (хотя некоторые части будут исполнены на английском), только вот не сделала ли она этим хуже себе… За английским языком многое можно скрыть, считается, что в этом случае – главное мелодичность, а тут невольно вслушиваешься в текст и недоумение растёт. Впрочем, национальный-то отбор она прошла, значит, голосующих всё устроило.

А ещё песня Манижи появилась очень вовремя, когда в Европе и Америке бурлит движение «Me Тoo», жертвы харассмента требуют справедливости, феминистки заговорили в полный голос. «Евровидение» (как и «Оскар» и некоторые другие премии) давно уже вышло за рамки искусства, и нет сомнения, что «Русская женщина» в этот раз тоже придётся ко двору.

Из творческих сильных сторон выступления Манижи – запоминающийся бит и харизма певицы, её энергии вполне хватило, чтобы раскачать зал в студии «Первого канала», может, хватит и на роттердамскую арену Ahoy. Если, конечно, «Евровидение» всё-таки пройдёт со зрителями.

2-й куплет песни Манижи «Русская женщина» *** Шо там хорохориться? Ой, красавица, Ждёшь своего юнца? Ой, красавица, Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче. Росла без отца, делай то, что (Не хочешь) Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо). А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо Вороны, прошу, отвалите-е-е.