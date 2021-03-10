«Санремо» в стиле рок

В составе группы «Манескин» три юноши и одна девушка Фото: Скриншот трансляции канала RAI Uno

Своего представителя на фестивале «Евровидение» назвала Италия. Музыкальным послом Апеннинского полуострова в Роттердаме будет группа «Манескин» (что в переводе с датского означает «Лунный свет»), объявленная победителем 71-го фестиваля итальянской песни в Санремо.

Напомню, что именно по образцу и подобию фестиваля в Санремо было придумано Евровидение, да и в нашей «Песне года», появившейся на двадцать лет позднее, я думаю, не обошлось без итальянского влияния. К сожалению, в нынешнем своём виде фестиваль далёк от того, чтобы диктовать европейскую моду. Скорее он, наоборот, превращается во второстепенное мероприятие для отбора того, кто примет участие в «Евровидении».

Если в России певицу Манижу выбрали за час, то в Италии действо продолжалось на протяжении пяти вечеров по четыре-пять часов ежедневно. Для российских поклонников «Санремо» это обычно бывает испытанием на прочность – к примеру, финальный, пятый вечер завершился в половине пятого утра по московскому времени, а фестиваль смотрят и на Урале, и в Сибири.

В первые два дня голосует «джурия демоскопика» – 300 человек, отобранных из числа наиболее частых посетителей предыдущих фестивалей и активных покупателей альбомов, в третий (когда конкурсанты исполняют каверы популярных песен) голосуют музыканты оркестра, в четвёртый – представители прессы и только в пятый – телезрители. После того как определяется первая тройка, три категории (кроме оркестра) с нуля голосуют ещё раз.

Стремление организаторов фестиваля идти в ногу со временем оборачивается тем, что гораздо больше участников могли нынче претендовать на последнее место, чем на вероятную победу. Плюс многие потенциально сильные исполнители выступили из рук вон плохо (вот они – издержки живого звука). Родилась даже версия, что к примеру, обладающий прекрасным голосом Франческо Ренга, видимо, чем-то сильно обидел звукорежиссёра, и тот ему изощрённо мстит.

К сожалению, фестиваль проходил без зрителей в зале театра «Аристон», но под конец, кажется, на это уже мало кто обращал внимание. Ещё одна примета времени: сопровождающий одного из участников – певца Ираму, сдал положительный тест на ковид, поэтому сам певец, отправленный на двухнедельный карантин, участвовал заочно – на экранах показывалась запись репетиции. Возможно, именно это помешало считавшемуся одним из фаворитов Ираме победить, он финишировал пятым.

Вообще-то, если бы «Санремо» оставался конкурсом именно песни, то побеждать могла была бы 77-летняя Ориетта Берти (впервые она выступала здесь в 1966 году, когда родители многих конкурсантов ещё ходили в детских сад). Но… Сразу возникает вопрос – а как она будет выглядеть на «Евровидении»? Она прекрасно выглядит для своего возраста, но она какая-то… обыкновенная. Правильно. Никак. Просто великолепно поёт. Поэтому Ориетта Берти заняла 9-е место.

А победила в итоге группа «Манескин», которая, несмотря на юный возраст участников, существует уже почти пять лет и в Италии хорошо известна. Для тех, у кого итальянская музыка ассоциируется с Адриано Челентано и Тото Кутуньо (а таких в России, пожалуй, подавляющее большинство), выбор в пользу коллектива, играющего альтернативный рок, может вызвать протест. Но итальянцы проголосовали именно так, им, а не нам с этим выбором жить. Зато на «Евровидении», где надо не спеть, а зажечь – нынешние итальянцы не затеряются. Плюс и песня у них действительно мощная. Это вам не прошлогодние романтические сопли в сиропе от певца Диодато.

Огорчает другое. Если какое-то время назад фестиваль в Санремо вполне мог, как, к примеру, знаменитые балтийские праздники песни и танца, претендовать на включение в мировой список культурного наследия ЮНЕСКО, то сейчас от былой его уникальности и самобытности если что-то и осталось, то жалкие остатки.

А о том, что хорошо забытое старое забыто напрасно – каждый год красноречиво напоминают выступления гостей, которые выглядят на две головы сильнее конкурсантов. Как верно подметил один из знатоков фестиваля, раньше были артисты, а теперь проекты. В этом году самым запоминающимся было выступление легенды итальянской эстрады 86-летней Орнеллы Ванони. На сцену она вышла с большим трудом, но пела так, что были бы в зале зрители, они слушали бы её стоя.

В «Евровидении-2021» должны принять участие 40 стран. Большинство из них уже определились со своими представителями на чемпионате Европы по пению. В Роттердам делегируются в том числе 26 исполнителей из числа тех, кто должен был участвовать в «Евровидении-2020», отменённом из-за пандемии коронавируса. В марте своих участников должны назвать оставшиеся семь стран, включая Великобританию, которая по условиям конкурса сразу выходит в финал. Ориентироваться на букмекеров задача неблагодарная, но других, более объективных ориентиров, пока что нет. На данный момент вероятность победы исландской группы «Дади ог Гагнамагнид» оценивается в 11 процентов. В 9 процентов оцениваются шансы на победу группы «Манескин» и француженки с сербско-иранскими корнями Барбары Прави. Представителю России букмекеры пока что дают 2 процента.