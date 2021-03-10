Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили композитора Александра Зацепина с юбилеем

Александр Зацепин прославился благодаря музыке к таким песням как "Песенка о медведях", "Остров невезения", "Куда уходит детство" и "Есть только миг". Фото: скриншот из видео с YouTube-канала "Россия-1".

Президент России Владимир Путин и председатель Правительства Михаил Мишустин поздравили народного артиста РФ, композитора Александра Зацепина с днём рождения. Сегодня ему исполняется 95 лет.

Глава государства отметил, что песни композитора уже многие годы звучат в исполнении эстрадных артистов, украшают фильмы и дарят радость слушателям.

"Талант музыканта и композитора, целеустремлённость и поистине неиссякаемая энергия помогли Вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь", - говорится в поздравительной телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.

В свою очередь Михаил Мишустин сказал, что отечественную эстраду и кинематограф невозможно представить без композиций Александра Зацепина. Он назвал музыку композитора "лиричной, глубокой и пронзительной".

"Песни, написанные вами, знают и с удовольствием поют люди разных поколений", - передаёт слова кабмина пресс-служба Правительства РФ.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. После школы он поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, однако в марте 1945 года его призвали на службу в армию, где он самостоятельно научился играть на нескольких инструментах.

После увольнения в запас в 1947 году работал в Новосибирской филармонии, а в затем поступил в консерваторию в Алма-Ате, которую он окончил в 1956 году. В том же году он впервые написал музыку к фильму "Наш милый доктор".

Александр Зацепин прославился благодаря музыке к таким песням как "Песенка о медведях" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"), "Остров невезения" и "Песня про зайцев" ("Бриллиантовая рука"), "Фильм, фильм, фильм" к одноимённому мультфильму, "Там, где любовь" ("12 стульев"), "Разговор со счастьем" ("Иван Васильевич меняет профессию"), "Куда уходит детство" ("Фантазии Веснухина") и "Есть только миг" ("Земля Санникова").

Композитор удостоился звания "Народный артист России" в 2003 году.