Взрыв энергии Уральских гор

Две легенды – Владимир Шахрин и Настя Полева на концерте, посвящённом 30-летию Свердловского рок-клуба. Фото: Александр Исаков

15 марта исполнится 35 лет со дня создания организации, ставшей, несмотря на краткость своего существования, символом не только места, но и времени – Свердловского рок-клуба.

«У похода есть начало, а конца похода нет», – пели пионеры в популярном советском детском фильме «Завтрак на траве». Вот и у Свердловского рок-клуба есть точная дата рождения – 15 марта 1986 года, но нет единого мнения, что считать датой прекращения его существования. Считается, что официальное объявление о закрытии СРК его бессменный президент Николай Грахов сделал в октябре 1991 года, хотя и до этого рок-жизнь на Среднем Урале уже существовала всё более сама по себе.

Властные структуры вообще-то не горели желанием легализовывать рокеров. С особой «теплотой» музыканты до сих пор вспоминают тогдашнего заведующего отделом культуры Свердловского горисполкома Виктора Олюнина. Хождения по кабинетам продолжались более двух лет – с начала 1984-го по январь 1986-го, когда документы о создании рок-клуба поступили в обком КПСС. Ещё полтора месяца потребовалось на сбор необходимых подписей. Учредителями стали обком ВЛКСМ (отвечавший за идеологию), управление культуры обкома КПСС (разрешительно-бюрократические вопросы) и профсоюзы (помещение и материальная база).

Элементарный момент – любое исполняемое со сцены произведение должно было получить разрешение Главлита (проще говоря, органа, осуществлявшего цензуру). Работы у цензоров и без того хватало, к тому же можно только представить – что бы случилось, если бы на стол обычного советского цензора легли, к примеру, тексты Ильи Кормильцева. Либо ответственного сотрудника хватил бы удар, либо (если бы он всё-таки дожил до конца текста) разрешения на исполнение было бы не видать как своих ушей. Задачу цензурирования в числе прочих и возложили на рок-клуб. Люди там были тоже бдительные, но всё-таки не такие твердокаменные, как сотрудники Главлита.

Про то, что за членами рок-клуба пристально присматривали сотрудники органов безопасности, тоже сказано немало, так что нет смысла повторять. Согласитесь, удобнее всех «подопечных» собрать в одном месте, чем рыскать в поисках различных репетиционных баз. Ещё один важный момент – рокеры середины 80-х годов прошлого века не были официально работавшими музыкантами, а значит, для организации не подпольных, а легальных концертов нужна была какая-то кошерная структура.

Но, как это часто бывает, в случае со Свердловским рок-клубом тоже не ограничилось худом без добра. Благодаря СРК с творчеством самодеятельных, но имеющих что сказать публике музыкантов познакомилась широкая аудитория. А главное, рок-клуб стал тем местом, где смогла аккумулироваться и выплеснуться в музыке энергия Уральских гор. На основе западных образцов, на выходе появился уральский рок, который не спутаешь ни с каким другим.

Много лет назад в одном из телевизионных эфиров Юрий Шевчук высказал такую мысль: «Русский рок ушёл в историю, оставив после себя одного гения – Александра Башлачёва». Для Урала Башлачёв тоже человек не чужой, но всё же считается неотъемлемой частицей питерской рок-культуры. Что же касается Свердловского рок-клуба, то даже если за пять лет своего существования он вывел на творческую орбиту «Чайф», «Наутилус Помпилиус» и «Агату Кристи» – это уже немало.

Рок-клуб был порождением советской системы и ушёл вместе с ней, как ушли и другие её проявления – союзы писателей, композиторов, художников, журналистов и т.д. (не будете же вы всерьёз возражать, что их нынешние наследники в большей степени создают видимость, нежели действительно на что-то влияют).

«Последышем» Свердловского рок-клуба в 1990 году стала группа «Смысловые галлюцинации», которая со временем, пожалуй, заставила переформатировать большую тройку в большую четвёрку. Уже после рок-клуба появилось ещё несколько коллективов, получивших всероссийскую известность. Но никто не достиг вершин, взятых в своё время «Чайфом», «Наутилусом» и «Агатой Кристи». Наверно, действительно раньше было совсем другое время.

По подсчётам историка свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка, к середине 1991 года в СРК состояли 52 группы. Перечислить все, не обращаясь к справочным материалам, пожалуй, не возьмётся и сам Карасюк. Причём он признаёт, что большинство из этих групп представляли собой жалкое зрелище. Массовое производство почти всегда хуже товаров ручной работы. Вот и энергия уральских гор, взорвавшая когда-то музыкальное пространство, растеклась в разные углы и потеряла былую силу. Впрочем, та же участь постигла и другие культовые рок-центры.

Третья столица? Нет, одна из трёх! «Третьестоличные» амбиции для Екатеринбурга (Свердловска) – тема всегда болезненная. Приходится постоянно вставать на цыпочки, чтобы тебя хоть кто-нибудь заметил. В случае с рок-музыкой эти амбиции как раз вполне оправданны. Свердловский рок-клуб наряду с Ленинградским рок-клубом (созданным в 1981 году) и Московской рок-лабораторией (появившейся на свет осенью 1985-го) стал одним из признанных музыкальных центров позднего СССР. Интересную деталь подметил однажды Альберт Потапкин (уроженец Артёмовского, в разные годы бывший барабанщиком «Флага», «Чайфа», «Наутилуса», «Агаты Кристи», «Аквариума»). На одном из фестивалей «Старый новый рок» (проходил в екатеринбургском ДИВСе) он поделился таким своим наблюдением: «Если в московских и ленинградских группах зачастую музыкантам хватало трёх аккордов, то свердловчанам всегда была присуща серьёзная музыкальная подготовка». Любопытства ради мы попробовали выбрать по пять лучших и наиболее популярных групп из трёх сильнейших рок-объединений, существовавших на излёте Советского Союза. Конечно, здесь велика доля субъективизма, но представители Москвы и Ленинграда вырисовались достаточно быстро, а вот с уральским «квинтетом» пришлось поломать голову. Четыре коллектива, пожалуй, не вызывают сомнений. Собственно, и «Настя» в этом списке вполне заслуженно, но с равным основанием в него могли бы попасть и «Отражение», и «Водопады», и «Трек», и другие свердловские группы. Ленинградский рок-клуб «Аквариум» «Кино» «Зоопарк» «Телевизор» «АукцЫон» Московская рок-лаборатория «Браво» «Бригада С» «Крематорий» «Звуки Му» «Ногу свело!» Свердловский рок-клуб «Чайф» «Наутилус Помпилиус» «Агата Кристи» «Смысловые галлюцинации» «Настя»

Вячеслав Бутусов на I фестивале Свердловского рок-клуба. Этот образ стал хрестоматийным. Фото: с экспозиции «Я с головой ныряю в рок-н-ролл»

Они были первыми (как сложилась дальнейшая судьба групп, с которых начинался Свердловский рок-клуб) Если честно, первоначально планировалось опросить максимально большое количество респондентов моложе 35 лет (то есть появившихся на свет позднее, чем Свердловский рок-клуб) и узнать – какие группы СРК они знают. Но затем от этой идеи решено было отказаться как от бесперспективной – всё равно назовут максимум пять-семь коллективов, которые понятны и без всякого опроса. Гораздо важнее, благо есть повод, вспомнить тех, кто по тем или иным причинам оказался незаслуженно забыт. Так и родилась эта подборка, основой для которой послужили собственные воспоминания автора, сверенные с ценнейшими книгами летописца Свердловского рок-клуба Дмитрия Карасюка. В первый год существования Свердловского рок-клуба его членами стали два десятка групп. Почти все они оставили заметный след в истории. «Отражение» (год создания 1974) Группа из Свердловска-44 (ныне – Новоуральска), один из самых ярких коллективов рок-клуба в разных составах (неизменным участником был только вокалист Сергей Кондаков) просуществовал до 2000 года. После этого Кондаков вплоть до кончины в июле 2007 года занимался сольными проектами. «Наутилус Помпилиус» (1978) «Золотой» состав просуществовал до ноября 1988 года. Спустя два года лидер «Нау» Вячеслав Бутусов собрал новых музыкантов, но в 1997 году группа окончательно распалась. Несколько раз «Наутилус Помпилиус» собирался для разовых выступлений, в том числе в 2003 году на фестивале «Старый новый рок» в Екатеринбурге. Вячеслав Бутусов уже в Петербурге создал в дальнейшем ещё две группы – «Ю-Питер» и «Орден Славы», но ни одна из них по популярности не смогла даже приблизиться к «Наутилусу». «С-34» («Студия-34») (1979) Название группа получила по номеру комнаты во Всесоюзном НИИ металлургической теплотехники. Творческой вершиной «С-34» стал альбом «Без чудес», получивший диплом 3-й степени в конкурсе, проводившемся журналом «Аврора» в 1987 году. Вскоре группа распалась. «Каталог» (1980) Группа выступала редко и не имела постоянного состава. Лидер «Каталога» Александр Сычёв погиб в ноябре 1991 года, попав под поезд. Перед гибелью он уничтожил все свои архивы. После этого группа перестала существовать. «Трек» (1980) «Трек» создан Игорем Скрипкарём после распада группы «Сонанс», и в свою очередь распался в 1984 году. В группе начинала свою рок-карьеру Настя Полева. С 2008 года музыканты периодически собираются для выступлений на фестивалях. «Урфин Джюс» (1981) Ещё один осколок «Сонанса», проект Александра Пантыкина. В 1984 году «Урфин Джюс» объединяется с пока ещё малоизвестной группой «Наутилус Помпилиус», вскоре после создания рок-клуба происходит обратное разделение творческих сил. Результатом его стало возвращение «Наутилуса» и появление группы «Настя». После нескольких попыток реанимации в 1990 году «Урфин Джюс» окончательно ушёл в историю. «Встречное движение» (1983) В 1988 году «ВД» объединился с Вадимом Кукушкиным в проект «Вадик Кукушкин и оркестр». Записав альбом «Харакири», проект распался, а через пару лет окончательно не стало и «Встречного движения». «Степ» (1984) В металлическом «Степе», созданном экс-барабанщиком «Трека» Евгением Димовым, по совместительству с «Нау» участвовали Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. После их ухода равноценной замены им найти не удалось. Проект периодически возрождался, но без особых успехов. Евгений Димов умер в 2002 году. «Флаг» (1984) После выступления на I фестивале «Флаг» был решением общего собрания на полгода исключён из рок-клуба. Распалась группа в 1989 году, но выходцы из «Флага» играли затем во многих свердловских группах, а также в «Круизе», «Ночных снайперах» и «Аквариуме». В 2018 году экс-солист группы Сергей Курзанов принимал участие в телевизионном проекте «Голос 60+». «Агата Кристи» (1985) Одна из самых известных, ярких и неоднозначных свердловских рок-групп. В 2009 году музыканты объявили о завершении совместного творчества. В июле 2010 года «Агата Кристи» отыграла прощальный концерт на фестивале «Нашествие». Причиной распада стали творческие и политические разногласия между лидерами группы – братьями Самойловыми. «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе» (1985) Группа из Верхотурья по иронии судьбы больше была известна в столицах, чем у себя на родине. Жанр специалисты определяют как фолк-панк, арт-рок и камеди-рок – направление, в котором творили совсем немногие. С середины 90-х годов деятельность «водопадов» носит эпизодический характер. В апреле 2014 года не стало одного из вокалистов – Сергея Колясникова. «Егор Белкин и друзья» (1985) Она же «Группа Егора Белкина». Проект просуществовал недолго, поскольку Егор Белкин активно участвовал в записях и концертах многих других коллективов. «Кабинет» (1985). Группа появилась после распада «Трека» и объединила двух «дедушек свердловского рока» – Игоря Скрипкаря и Александра Пантыкина. После выступления в 1989 году на IV фестивале рок-клуба музыканты сыграли вместе лишь в 2008 году на «Старом новом роке». Иногда песни «Кабинета» звучат на фестивалях. «Коктейль» (1985) Активная деятельность группы из Верхней Пышмы прекратилась осенью 1987 года. С тех пор автор песен Виктор Резников время от времени участвует в различных проектах, которые большой известности не получили. «Чайф» (1985) Единственная группа из первого состава Свердловского рок-клуба, активно существующая до сих пор, причём наполовину в первоначальном составе (последняя кадровая перестановка в коллективе имела место почти 25 лет назад). На данный момент «Чайф» выпустил 30 альбомов, не считая различных сборников, и по праву считается главным хранителем уральских рок-традиций. «Сфинкс» (1985) Группа засветилась в нескольких популярных программах Центрального телевидения, в том числе во «Взгляде». В конце 1988 года случился раскол, а в 1991-м «Сфинкс» окончательно перестал существовать, дав название открывшемуся вскоре в клубе автодорожного техникума рок-центру. «Ева» (1986) Женская группа навела изрядного шороху в рок-клубе, но в 1989 году лишилась солистки Елены Бусыгиной, заменить которую не удалось. Экс-гитаристка «Евы» Любаня Трифонова четыре года играла в группе Сергея Галанина. Другая участница «Евы» Ирина Ковтун живёт в Италии, защитила в пизанском университете диплом на тему «К истории русского рока: группы и репертуары уральского региона». «Апрельский марш» (1986) Группа, характерными чертами которой можно назвать большую кадровую текучку и творческую оригинальность, завершила свою активную фазу в 1994 году. Официального объявления о закрытии не было сделано до сих пор¸ но все участники «АМ» предпочитают свои музыкальные проекты, лишь изредка собираясь вместе. «Настя» (1986) Бессменный лидер группы – уроженка Первоуральска Настя Полева с 1993 года живёт в Санкт-Петербурге, но периодически радует своими песнями и земляков. Часто выступает дуэтом с мужем Егором Белкиным. «Солярис» (1986) Группа, игравшая элитарный джаз-рок, ушла в бессрочный отпуск летом 1991 года. Осколок «Соляриса» скрипач Виктор Смирнов в середине 90-х годов играл в несуществующем ныне сквере на улице Вайнера, а затем переориентировался на продажу кассет.

Самое длинное название В этой номинации вне конкуренции группа из Верхотурья «Водопад», полное название которой (с учётом расшифровки) выглядит так – «Верхотурское общество дебильных отщепенцев: Пахалуев, Аптекин, Дёмин имени Вахтанга Кикабидзе». Итого 81 (!) буква. Ближайший конкурент – созданная годом позднее группа Алексея Могилевского «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели» (или просто «Ассоциация»). Для сравнения – пальму первенства за самые короткие название делят легендарная женская группа «Ева» и «Топ» Евгения Горенбурга.

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