Легенды свердловского рока оживут на карте Екатеринбурга

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МТС приглашает жителей Екатеринбурга принять участие в составлении туристического аудиогида, посвящённого одной из главных городских легенд – Свердловского рок-клуба.

В год 35-летия со дня создания Свердловского рок-клуба компания МТС готовит выпуск электронного путеводителя для самостоятельного путешествия по знаковым местам города, связанным с легендами уральского рока. Консультантами в составлении аудиогида выступят историограф Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк и известная екатеринбургская журналистка Светлана Толмачёва. Авторами проекта могут стать все желающие, сохранившие уникальные воспоминания и артефакты, связанные со свердловским роком.

С 15 марта поделиться своими оригинальными историями, фото и видеоматериалами смогут все желающие на сайтах и страницах в соцсетях партнёров проекта «Легенды Свердловского рока»: Областного телевидения и сетевого издания Its my city. Самые интересные рассказы станут основой телевизионных сюжетов и статей. Первые «живые» экскурсии по местам рок-славы пройдут в Ночь музеев 15 мая. В начале лета планируется запуск бесплатного аудиогида.

«Музыкальные коллективы Свердловского рок-клуба: Наутилус Помпилиус, Чайф, Агата Кристи, Настя и др. в середине 80-х годов прошлого века не только распахнули ворота закрытого военно-промышленного города, показав жителям огромной страны его невероятный творческий потенциал. Они фактически разрушили монополию столиц на популярных эстрадных исполнителей, заставив говорить о Свердловске, как об одной из колыбелей русского рока, создав городу имидж «молодёжной Мекки» МТС с уважением относится к истории и культуре региона. И старается сохранить для потомков славное наследие Урала, используя высокие технологии», – анонсирует проект директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Аудиогид создаётся в рамках социального проекта «Городские легенды», призванного проложить оригинальные туристические маршруты по городам России. Отличительная особенность этого электронного путеводителя в том, что фокус в нём сделан не на общеизвестных туристических достопримечательностях, а на тех, что ценят и любят местные жители, на местах и событиях, которые лучше всего раскрывают колорит и особенности города.

Аудиогид предназначен для самостоятельного знакомства с достопримечательностями Екатеринбурга с помощью звуковой экскурсии, размещённой на крупнейшей в мире специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Surprise Me. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать её в свой смартфон и далее следовать подсказкам экскурсовода. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету и в любое удобное время.