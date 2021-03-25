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Культура / Музыка
25 марта 2021, 12:41

Желание выступить на Ural Music Night изъявили 7 364 музыканта

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Музыкантов ожидает отбор. Фото: Галина Соловьёва.

В этом году на участие в фестивале Ural Music Night были поданы 2 268 заявок. Всего желание выступить на мероприятии изъявили 7 364 музыканта – участники групп и солисты.

Это рекордное количество заявок, отметили "Облгазете" в пресс-службе мероприятия. В 2020 году были поданы 1 300 заявок, а в 2019 году – 900. Анкеты традиционно принимались от артистов любых жанров.

Кроме России, заявки пришли из Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Польши, Пуэрто-Рико, Словении, Турции, Узбекистана, Украины.

"Артисты готовы приехать выступать из далёких уголков планеты и с разных концов нашей страны! Такое количество заинтересованных музыкантов – лучшее доказательство того, что мы делаем самый великий фестиваль на свете", – заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Отмечается, что каждая заявка пройдёт процесс отбора. Музыкальные эксперты оценят качество материала, эмоциональный отклик и опыт концертной деятельности и участия в музыкальных фестивалях. Каждую заявку прослушают и оценят минимум три человека. Сколько музыкантов выйдут на сцены, пока не известно.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей,      3 000 музыкантов, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Добавим, ранее на Ural Music Night стартовал набор волонтёров. Он продлится до 29 марта. Заполнить анкету можно тут.

Областная газета Свердловской области

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