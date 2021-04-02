Александр Жемчужников: «Не надо играть Баха голышом»

Александр Жемчужников: «Хочется заняться своими замыслами. Может быть, это пришло с опытом. Но играть с оркестром - это отдельная эмоция. И отказываться от неё совсем мне бы не хотелось» Фото: Павел Воронов/Центр культуры «Урал»

На сцене Центра культуры «Урал» вчера состоялся концерт коллектива Pincode Ensemble в рамках проекта «Слушаем/Обсуждаем». Ансамбль, созданный в 2012 году выпускниками Уральской государственной консерватории, исполнил музыку местных композиторов – Владимира Кобекина, Константина Комольцева, Ивана Колованова. Как ни странно, но произведения уральских музыкальных творцов звучат в Екатеринбурге редко… С вопросом – почему так происходит – мы пошли на интервью к художественному руководителю Pincode Ensemble, композитору, дирижёру и идейному вдохновителю «Другого оркестра» Александру ЖЕМЧУЖНИКОВУ. Впрочем, наша беседа вышла за рамки творчества местных музыкантов.

«У нас музыку пишут иначе»

– Проект коллектива Pincode Ensemble это не только сам концерт, но ещё и обсуждение после. Даже соответствующее название – «Слушаем/Обсуждаем»…

– Да, это живой формат. Мы не сидим и скучно играем – мы общаемся с людьми. Люди что-то спрашивают, им отвечают. Допускаю, что кто-то приходит именно ради этого. При этом люди воспринимают эту музыку с удовольствием. Мы их не грузим. Не играем два часа чистого авангарда, чтобы через двадцать минут человек подумал: «о боже, я хочу домой». У нас другой формат. Сыграли произведение – обсудили. Люди говорят о своих эмоциях, это не скучно.

– То есть музыка, которую вы играете, по умолчанию требует каких-то пояснений?

– Мы подумали, что так будет лучше. Мы же не про Моцарта будем говорить, а про современную музыку. Некоторые всё равно трудно её воспринимают, у них возникают вопросы. Сами музыканты могут дать слушателю ответ, что они в этой музыке находят. Часто и сами композиторы приходят, можно спросить у них. В любом случае это отклик. У нас ни разу на концерте не было такого, чтобы кто-то ушёл.

– В новой программе «Pincode» у вас очень интересная музыка. На недавнем концерте зрители услышали произведения местных композиторов – Владимира Кобекина, Константина Комольцева, Ивана Колованова. Ваши в том числе. На Урале, как мне кажется, редко знакомят с творчеством музыкантов с родных краёв.

– Да, они все местные композиторы. Все они так или иначе связаны с нашей консерваторией. Владимир Кобекин – мой учитель. Он сейчас уехал в Подмосковье, но всё равно остался нашим. Екатеринбург обладает своей аурой. Музыка, которую здесь пишут разные композиторы, отличается от московской и питерской. Она другая по духу. Ты это понимаешь на каком-то этапе, что это именно уральская школа. Тяжело объяснить, в чём именно это состоит, но у нас пишут иначе. Мои знакомые композиторы приезжают сюда и говорят об этом.

– А вот вопрос про формат «слушаем и обсуждаем». Не боитесь, что люди начнут материал совсем иначе трактовать? Помните, в 80-х на передачу «Музыкальный ринг» пришёлСергей Курёхин. Виртуозно играл на рояле, а после женщина ему сказала, что ничего особенного в этом нет и любой бы человек смог бы так нажимать на клавиши…

– Да и ради бога! Это будет живой результат. Пусть скажут о том, что не понравилось. Однажды у нас на концерте был такой эксперимент: мы с музыкантами договорились сыграть просто импровизацию. Выдумали композитора – Кристиана Вагнера. Объявили. Музыканты смотрели в ноты, которых там не было, я дирижировал руками. Потом мы обсуждали это произведение, которое мы никогда в жизни не сможем повторить. Людям понравилось.

«99% композиторов не может жить на деньги от музыки»

– Для концерта вы выбрали произведения трёх композиторов. В Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского ежегодно выпускается несколько человек по такой специальности. И, думаю, не большой секрет, что работу им найти сложно. Музыку приходится писать просто в стол. Проблема?

– Да… Если за три-пять лет после окончания хотя бы кто-то один начал себя реализовывать как композитор – это большая удача. Люди заканчивают, и они работают кем угодно – только не композиторами. Когда я закончил, пошёл работать в музыкальную школу, но быстро понял, что на это жить невозможно, и устроился продавцом-консультантом. Компакт-диски продавал. Музыкой я стал зарабатывать только к сорока годам. Это было давно, но сейчас всё по-прежнему так же сложно. Я уверен, что 99 процентов композиторов не может жить на деньги от создания музыки. И дай бог, что они занимаются чем-то схожим, работают в музыкальной сфере. Это в лучшем случае. А в худшем – просто перестают писать.

Александр Жемчужников. Фото: Павел Ворожцов

– У вас, к примеру, есть понимание, как эту проблему можно решить?

– …Никак. Сейчас ещё и конкуренция очень выросла. Ты композитор, закончил консерваторию, а параллельно есть другой «класс». Люди сами осваивают программы для создания музыки, пишут биты и зарабатывают деньги. Slava Marlow (21-летний музыкант, известный совместными работами с рэпером Моргенштерном), например. Он тоже как бы композитор. Как его назовёшь? Это факт.

– Такие люди появились в эпоху стриминговых сервисов, позволяющих быстро доносить продукт до зрителя и зарабатывать с прослушиваний.

– Может быть. Но они составили конкуренцию. Даже в театральной сфере есть люди, которые по диплому совсем не композиторы.

– Наши театры сотрудничают с выпускниками консерватории?

– Приглашают, но в целом это единицы. А люди заканчивают каждый год. О скольких мы потом слышим?

– Каких-то молодых композиторов местных сможете выделить?

– Когда мы думали о нашем новом проекте, первый вопрос был: к кому обратиться? Вот я нашёл этих композиторов, которые будут на концерте. Их и могу назвать. Они уже в Союзе композиторов. Ещё в их музыке проявлялась самобытность. Хотя они находятся в поисках. Пусть они не обижаются на моё мнение, но это так. Но сегодня-завтра они смогут удивить.

«Люди ожидали увидеть балаган, а у вас «всё по-другому»

– Несколько лет назад вы сказали: «Академическая музыка никому не нужна». Не поменяли мнение?

– Кажется, что она до сих пор особо никому не нужна. Что такое нужный? Нужный – хлеб. За ним пойдёшь. А за академической музыкой? Я сам меломан со стажем и не стал бы упиваться академической музыкой. Особенно современной. Она сложная и требует настроя. Как эту музыку реализовывать на лейблах – я тоже не знаю.

– Может, академическую музыку надо как-то осовременивать?

– Нет. Но надо быть проще. Исторически так сложилось. Когда музыка стала усложняться, когда появился авангард, чуть раньше появилось радио. Радио транслировало классическую музыку, а потом стал развиваться джаз, и он стал забирать публику. Потому что он стал более понятным. И люди задумались: зачем я буду слушать, например, Стравинского, если есть Диззи Гиллеспи. У него драйв и не надо голову ломать.

– То есть секрет в том, что нужно быть проще?

– Надо пытаться делать формы, которые бы объясняли людям, что это музыка, от которой можно получать удовольствие. Надо быть шире. Мы тоже в нашем проекте пытаемся людям донести это. Мы играли как-то Джона Кейджа – американского авангардиста. Я посмотрел на людей и подумал: ой, что мне сейчас на это скажут… Но люди досидели в зале, задавали много вопросов. Если после этого два-три человека пришли домой и что-то ещё послушали у Кейджа – значит, мы свою миссию выполнили. Может, кто-то и других американских композиторов начнут искать и слушать их музыку.

Александр Жемчужников. Фото: Павел Ворожцов

– Но почти десять лет назад вы предложили оркестру сыграть с диджеем. Получается, что сделали современный формат. С одной стороны, оркестр, который воспринимается как что-то серьёзное, академическое. А с другой стороны – диджей с виниловыми пластинками. И всё на одной сцене.

– С оркестрами всё непросто… Изначально мы хотели собраться и играть музыку современных композиторов. После первого концерта людей в зале сидело столько же, сколько в самом оркестре. Но меня давно посещали мысли экспериментировать с оркестром. Ещё до образования «Другого» я предложил екатеринбургскому камерному оркестру «B-A-C-H» сыграть вместе с диджеем. Но они струнники, а мне хотелось больше красок, духовые ещё подключить. Это и стало причиной возникновения «Другого Оркестра» (год создания проекта – 2010-й. – Прим. «ОГ»). Тогда такие эксперименты смотрелись симпатично. А сейчас? Я открываю фейсбук – и сплошные рекламы оркестров. Летающий, танцующий… Любую музыку играют. Мы когда начали в Екатеринбурге так играть, даже в Москве такого не было. К ним это позже пришло. Но сейчас вся эта история свелась к какому-то балагану. Началась подмена понятий. Сменилась публика… Иногда вообще откровенная фанера, а люди на сцене просто так смычками водят. Мы хотели делать это аккуратно, аутентично, а не превращать это всё в не пойми что… Сейчас же такие проекты набили оскомину. И у меня стало возникать ощущение, что про нас так же думают: что это за оркестр такой приехал?

В том году ездили на концерты в Москву и Петербург. После концерта люди говорили, что они ожидали увидеть балаган, а у вас «всё по-другому». Понятно, что такие экстремальные явления, как летающий оркестр, имеют право на существование, чтобы возбуждать интерес у публики. Но везде должна быть мера. Не надо играть Баха голышом. Бах есть Бах.

– С тех экспериментов прошло десять лет. Что сейчас хотите сделать?

– В идеале – больше заниматься своей музыкой. Когда ты касаешься аранжировок, это всё прекрасно лишь до определённой поры. Потом ты понимаешь, что тратишь время на чужую энергию. Ты, конечно, любишь тратить эту энергию. Подходишь с душой. Но хочется заняться своими замыслами. Может быть, это пришло с опытом. Я понимаю: ну, сыграем мы ещё раз Prodigy. Ещё раз. Но это не будет ростом для меня как композитора. Но играть с оркестром – это отдельная эмоция. И отказываться от неё совсем мне бы не хотелось.

«Легендарная пыль», Сибелиус и Скриптонит

– Вы говорите, что люди должны узнавать на концертах что-то новое. Вы тоже узнаёте? Новинки слушаете. Можете, например, рок включить современный, рэп?

– Я сам пришёл в классическую музыку из рока. И благодарен тем людям, которые пытались из классики что-то взять в рок-музыку. Да и сейчас могу такое послушать. Я вообще всё слушаю. В курсе альбомов Моргенштерна.

– Многие люди сторонятся такого подхода.

– А зачем? Музыка – это удовольствие. И в каждой музыке – свой кайф. И тот кайф, который вам дарит альбом «Легендарная пыль» (третий студийный альбом Алишера Моргенштерна), вам не подарит Сибелиус. И понятно, что «Легендарную пыль» по музыке не надо сравнивать с Сибелиусом. В рэпе есть другая эстетика, другая эмоция. Когда ты идёшь по улице, тебе сложно слушать классическую музыку, но ты можешь слушать рэп. Это разноплановость. Не надо зацикливаться на чём-то одном. Это как всю жизнь пить один и тот же кофе в одной и той же кофейне. Не нужно сторониться какой-то музыки. Вечером послушал оркестр, а утром включил Моргенштерна и пошёл на работу. Но местами надо, конечно, фильтровать (смеётся).

– А композитору такая музыка что-то может дать?

– Конечно. Иногда сталкиваешься с такими задачами, например, в театре (с 2018 года Александр заведует музыкальной частью в Екатеринбургском ТЮЗе. – Прим. «ОГ»), что надо всё уметь. Вот скажут мне – надо написать рэп. Я и буду в курсе. Из рэперов по музыке мне нравится Скриптонит. Он номер один. Сделано не просто хорошо, а супер. Так никто больше не делает. В плане фантазии, работы с материалом – его интересно слушать. Тексты, на мой взгляд, конечно, страдают, но музыкальная ткань – нет. Даже в классической музыке иногда люди до такого не могут дойти. Видно уровень.

Досье «ОГ»: Александр Жемчужников родился 13 ноября 1975 года в Березниках (Пермский край). Окончил Березниковское музыкальное училище, Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского (2003, класс В.А. Кобекина, специальность «Композиция»). Художественный руководитель «Другого Оркестра» и «Pincode Ensemble». «Другой Оркестр», появившийся в 2010-м, известен тем, что впервые исполнил авторские программы, посвящённые творчеству Radiohead, Depeche Mode, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers. Сотрудничал, в числе прочих, с Екатеринбургским театром балета «Щелкунчик», с «Провинциальными танцами», ТЮЗом, Свердловским театром драмы. Среди исполнителей его произведений – Уральский академический филармонический оркестр, оркестр Московской филармонии, Государственный академический хор им. Свешникова и другие. В разные годы становился лауреатом Всероссийского конкурса молодых композиторов России, дипломантом Всероссийского конкурса молодых композиторов «Камерная опера на сюжет Н.В. Гоголя». Стипендиат министерства культуры Свердловской области.

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