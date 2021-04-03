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Культура / Музыка
3 апреля 2021, 14:30

Видео песни Манижи "Russian woman" стало самым популярным на канале "Евровидения"

Манижа

Маниже, которая будет представлять Россию, удалось опередить прежнего лидера - сербскую группу. Фото: скрин из видео

Видео песни Манижи "Russian woman" ("Русская женщина") стало самым популярным на официальном YouTube-канале "Евровидения" среди участников 2021 года. Ролик посмотрели 6,7 миллиона человек.

При этом до рекорда другого участника "Евровидения" от России - группы Little Big - Маниже ещё далеко. Клип на песню Uno, размещённый на канале "Евровидения" в прошлом году, набрал уже более 195 млн просмотров, став абсолютным рекордсменом. Только за первые три дня клип группы посмотрели 24 миллиона раз

На канале международного песенного конкурса сейчас опубликованы 39 видео от участников 2021 года. Маниже, которая будет представлять Россию, удалось не намного опередить прежнего лидера - сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco (клип набрал 6,6 млн просмотров). Более 2,5 млн просмотров набрала певица Efendi из Азербайджана и певица Destiny с Мальты.

Напомним, что Манижа выиграла национальный отбор, результаты которого стали известны 8 марта.

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2-й куплет песни Манижи  «Русская женщина»

                                 ***

Шо там хорохориться? Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче.

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е.

Областная газета Свердловской области

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