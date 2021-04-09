"Каста", "Агата Кристи" и "Наутилус Помпилиус" выступят на UralMusicNight

Фото: Галина Соловьева

Организаторы UralMusicNight назвали главных участников фестиваля, которые выступят в Екатеринбурге 25 июня.

- Мы получили более двух тысяч заявок из девятнадцати стран мира. Будет более ста площадок. Одна из них будет посвящена юбилею свердловского рок-клуба, и там планируется выступление "Агаты Кристи", "Смысловых галлюцинаций" и "Наутилуса Помпилиуса". На площадке в Парке Маяковского выступит группа "Каста". Конечно, традиционно будет площадка на Октябрьской площади, но кто будет там выступать - пока секрет, - сказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Отметим, что театр "Урал. Опера. Балет" выступит на открытой сцене и покажет оперу "Травиата".