Без Моргенштерна, но с «Кастой» и уличной оперой: как пройдёт фестиваль UralMusicNight в этом году?

В этом году на фестивале будет более 100 площадок, среди которых будут и новые направления. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы Ural Music Night провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о подготовке к проведению традиционного фестиваля. В этом году он состоится в Екатеринбурге 25 июня.

Директор уральской Ночи музыки Евгений Горенбург рассказал о том, что в этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок на участие в мероприятии – более двух тысяч из девятнадцати стран мира. Однако при этом пока нет полной уверенности в том, что иностранным музыкантам удастся выступить в Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусом.

В этом году на фестивале будет более 100 площадок, среди которых будут и новые направления. Так, площадку у «Космоса», где обычно выступали рок-музыканты, отдадут под фольклор.

– Там выступят этнические музыканты со всей России. Площадка будет условно называться «Наш дом – Россия». Мы ожидаем многочисленные коллективы: 60 человек приедут из Чеченской республики, в башкирском ансамбле тоже 60 человек. Поэтому решили отдать большую сцену у «Космоса» именно под эти выступления, – сказал Евгений Горенбург.

Про рок организаторы фестиваля тоже не забыли, тем более что не так давно отмечался 35-летний юбилей свердловского рок-клуба. Сцена рок-музыки в этом году расположится возле Главпочтамта, и там планируется выступление легендарных свердловских групп: «Агаты Кристи» с Вадимом Самойловым, «Смысловых галлюцинаций» и «Наутилуса Помпилиуса» (правда, пока не ясно, в каком составе).

Будет и традиционная рэп-площадка, хедлайнером которой станет группа «Каста». Ходили слухи о том, что в Екатеринбург может приехать Алишер Моргенштерн, но Евгений Горенбург опроверг эту информацию.

– Мысли такие были, мы думали. Но в итоге решили отказаться от приглашения Моргенштерна по ряду причин. Мы ведём переговоры со Славой Марлоу, битмейкером Моргенштерна. Я думаю, что это будет интересно молодёжи, – сказал Горенбург.

В этом году удивит и театр «Урал Опера Балет». На площади 1905 года расположится большая сцена, где всех любителей академической музыки будет ждать сюрприз.

– В новейшей истории нашего театра мы ещё не давали оперу на открытой сцене. Выбрали «Травиату», это будет юбилейное, сотое исполнение данной постановки, премьера которой состоялась в 2007 году. В связи с тем, что нет возможности сделать антракт, опера пройдёт в одном акте продолжительностью в один час и сорок минут, – отметил директор театра Андрей Шишкин.

Ну и по сложившейся традиции закрытие фестиваля состоится на площадке у Октябрьской площади. Главный хэдлайнер Ночи музыки – 2021, имя которого организаторы пока не раскрывают, помимо своих песен исполнит и композицию «Луч солнца золотого».

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