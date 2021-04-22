Организаторы Ural Music Night анонсировали ещё четыре площадки

Битломанов ждёт площадка "The Beatles" (ул. Горького, 8, рядом с мостом на Малышева). Фото: Александр Зайцев.

Стали известны ещё четыре площадки фестиваля Ural Music Night. Послушать музыку жители и гости Екатеринбурга смогут в том числе в Литературном квартале.

Там развернётся площадка "Альянс Stage". На ней будут представлены "продолжатели глубинных традиций русской поэзии, преломлённых сквозь призму вдумчивой бардовской песни", сообщают организаторы. На сцене выступят "Необарды", Тимур Шаов и Игорь Растеряев.

Екатеринбуржцев, которые "ценят свежий воздух, комаров, влажные скамейки и хорошие песни" ждут на площадке стройотрядовской песни. Сцена расположится на открытой площадке Музея Писателей Урала (ул. Пролетарская, 18).

Битломанов ждёт площадка "The Beatles" (ул. Горького, 8, рядом с мостом на Малышева). Главными героями сцены станут питерская группа Billy’s Band, играющая в стилях блюз, свинг, джаз и рок, а также Zebra Band. Последние сыграют весь альбом "Abbey Road".

"Мы хотим, чтобы эта сцена объединила все поколения битломанов, привлекла единомышленников, стала местом для нового осмысления великих хитов и приятной ностальгии. Обязательно приходите, будем петь" - сказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Ещё одна площадка - "Пушкин андеграунд" (в "Доме писателя" на ул. Пушкина, 12). Она будет работать с 19:00 до 23:00. За это время перед слушателями выступят четыре рок-команды: "А.В.И.А.", "Т.Э.Т.", "НАМБАТУ" и "ЛЮБИ МАЙ".

Напомним, в 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее был сформирован полный список участников Ural Music Night-2021. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

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