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Культура / Музыка
28 апреля 2021, 14:55

Названы площадки Ural Music Night с народной и этнической музыкой

музыкальное выступление

На площадке у ККТ «Космос» гостей ждут национальные ансамбли и коллективы. Фото: Алексей Кунилов.

Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night рассказали о новых площадках мероприятия. На них прозвучит народная и этническая музыка.

Этно-сцена «V Open-air Международного фестиваля WORLD MUSIC «Изумрудный город» расположится около здания ТЮЗа. На ней выступят: джазовое трио Kle2Go, армянский коллектив MVF Band, архангельский коллектив «Неизвестный Композитор», ансамбль Hodíla ízba из Москвы. Также перед зрителями предстанет коллектив Свердловского государственного академического театра музкомедии – группа «ИзумRUд».

Площадка «Музыка народов России» расположится у ККТ «Космос». Гостей ждут современные национальные ансамбли и коллективы. «Важной особенностью их творчества является поддержка, сохранение и развитие национальных культур народов России», – отмечают организаторы. Выступить на этой сцене должны: ансамбль танца «Вайнах», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», цыганский ансамбль «Нэвэ Рома» и другие коллективы.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе фестиваля, в качестве площадки также рассматривается территории «Екатеринбург Арены». По ней сейчас ведутся переговоры.

Напомним, в 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Добавим, ранее был сформирован полный список участников Ural Music Night-2021. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

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Организаторы Ural Music Night анонсировали ещё четыре площадки.

Областная газета Свердловской области

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