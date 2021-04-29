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Культура / Музыка
29 апреля 2021, 12:45

Гости Ural Music Night встретят рассвет с Леонидом Агутиным

Уральская ночь музыки

«Найти лучшего артиста для встречи рассвета в центре города просто невозможно», – заявили организаторы. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы Ural Music Night – 2021 назвали имя хедлайнера акции «Светает». На Октябрьской площади выступит Леонид Агутин.

Акция стартует в 2:00 26 июня. А на рассвете весь город вместе с камерным оркестром B-A-C-H и Леонидом Агутиным споёт песню «Ночь пройдёт, наступит утро ясное…». По данным организаторов, гостям раздадут 40 000 зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца.

«Выбор артиста для акции «Светает», – очень сложный и ответственный процесс. Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, лёгкости и романтики. На наш взгляд, найти лучшего артиста для встречи рассвета в центре города просто невозможно», – сказала исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Напомним, в прошлом году посетители Ural Music Night встретили рассвет с певицей Ёлкой.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести оффлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Добавим, ранее был сформирован полный список участников Ural Music Night – 2021. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

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Областная газета Свердловской области

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