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Культура / Музыка
14 мая 2021, 14:25

Хедлайнером хип-хоп площадки Ural Music Night станет "Каста"

Ural Music Night

25 июня в ЦПКиО Екатеринбурга выступит "Каста". Фото: Владимир Мартьянов.

В ЦПКиО Екатеринбурга развернётся хип-хоп площадка Ural Music Night-2021. Её хедлайнером станет группа "Каста".

На одной сцене вместе с участниками группы –  Влади, Шымом, Хамилем и Змеем – выступят Дзинь, Стас Экстаз, PollyMorf, Аяччо, Big Day, Хроники Пикирующего Бомбардировщика, Белая Кость, Goslow и другие. При этом гости парка имени Маяковского начиная с сегодняшнего дня и до конца мая могут послушать музыку участников Ural Music Night-2021. Плейлист также доступен в соцсети ВКонтакте, отмечают организаторы.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести оффлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Добавим, ранее был сформирован полный список участников Ural Music Night – 2021. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

Ранее "Облгазета" сообщала, что на музыкальном фестивале выступят Клава Кока и Татьяна Овсиенко.

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Названы хедлайнеры этноплощадки Ural Music Night.

Названы площадки Ural Music Night с народной и этнической музыкой.

Областная газета Свердловской области

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