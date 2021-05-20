Площадка северных народов Урала появится на Ural Music Night

Артисты поделятся своей культурой остяков, коми, марийцев, удмуртов. Фото: Павел Ворожцов.

Организаторы Ural Music Night объявили три новые площадки фестиваля. Они расположатся на территории зелёных зон.

По данным пресс-службы фестиваля, в сквере за Оперным театром расположится площадка «Северных народов Урала». Рядом будет ходить живой олень. Там же появится чум и откроется выставка быта. Посетителей научат делать традиционные игрушки. Площадка будет работать на протяжении всего 25 июня.

«Нам кажется особенно важным показывать этническую – народную музыку, ведь она поистине мировое культурное достояние. Шаманизм, магия, мистика и история – всё это можно будет услышать на этой площадке. Артисты поделятся своей культурой остяков, коми, марийцев, удмуртов», – рассказывает про площадку директор фестиваля Евгений Горенбург.

В Харитоновском парке будет организована джазовая сцена «Клуб Шаболовка, 37». На этой сцене будут представлены группы из разных жанров, которых объединяет одно – умение импровизировать. Хедлайнером станет российский трубач и ведущий т/к «Россия-Культура» Вадим Эйленкриг, который выступит со своей группой Eilenkrig Crew. Также гости услышат REVO.band, Masala Quartet и других музыкантов.

На набережной в парке «Динамо» будет «Уральское Застолье». Там соберутся екатеринбургские хоровые коллективы русской песни, хранители культурных традиций нашего народа.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

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