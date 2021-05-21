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Культура / Музыка
21 мая 2021, 11:09

Манижа выступит в финале Евровидения под номером 5

Манижа

Манижа выйдет на сцену после исполнителей из Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. Фото: с сайта Евровидения

Стал известен порядок выступления стран на финале Евровидения-2021 22 мая. Представительница России - певица Манижа - выступит под номером 5 с песней "Russian woman".

Перед Манижей на сцену выйдут исполнители с Кипра, из Албании, Израиля и Бельгии.

Певица от России будет выступать в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных ей её подписчицами. Во время песни на экране появятся работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей страны, подпевающих Маниже. В полуфинале песенного конкурса она выступала под номером 3.

Трансляция финала Евровидения-2021 начнётся на "Первом канале" в полночь 22 мая.

Полный список стран-участниц финала международного песенного конкурса:

Фото: полный список участников финала
Фото: полный список участников финала
Фото: полный список участников финала

Областная газета Свердловской области

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