Манижа выступит в финале Евровидения под номером 5

Стал известен порядок выступления стран на финале Евровидения-2021 22 мая. Представительница России - певица Манижа - выступит под номером 5 с песней "Russian woman".
Перед Манижей на сцену выйдут исполнители с Кипра, из Албании, Израиля и Бельгии.
Певица от России будет выступать в платье, которое было сшито из лоскутов ткани, отправленных ей её подписчицами. Во время песни на экране появятся работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей страны, подпевающих Маниже. В полуфинале песенного конкурса она выступала под номером 3.
Трансляция финала Евровидения-2021 начнётся на "Первом канале" в полночь 22 мая.
Полный список стран-участниц финала международного песенного конкурса: