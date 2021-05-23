Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения

Победителем конкурса Евровидение-2021 стали итальянцы из группы Måneskin с песней Zitti e Buoni. Русская певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.
Италия заработала 524 балла, оторвавшись на 25 баллов от второго места - Франции (499 баллов). За всю историю Евровидения итальянцы становились победителями конкурса три раза - в 1964 году и 1990 году.
В 10-ку первых также вошли:
- Швейцария (432 балла);
- Исландия (378);
- Украина (364);
- Финляндия (301);
- Мальта (255);
- Литва (220);
- Россия (204);
- Греция (170).
Певица от России выступала в платье, сшитом из лоскутов ткани, отправленных ей её подписчицами. Во время песни на экране демонстрировались работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей страны, подпевающих Маниже.
Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, гитаристом Томасом, басисткой Викторией и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа.