Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения

Италия заработала 524 балла, оторвавшись на 25 баллов от второго места - Франции. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Евровидения".

Победителем конкурса Евровидение-2021 стали итальянцы из группы Måneskin с песней Zitti e Buoni. Русская певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.

Италия заработала 524 балла, оторвавшись на 25 баллов от второго места - Франции (499 баллов). За всю историю Евровидения итальянцы становились победителями конкурса три раза - в 1964 году и 1990 году.

В 10-ку первых также вошли:

Швейцария (432 балла);

Исландия (378);

Украина (364);

Финляндия (301);

Мальта (255);

Литва (220);

Россия (204);

Греция (170).

Фото: скриншот с YouTube-канала Евровидения

Певица от России выступала в платье, сшитом из лоскутов ткани, отправленных ей её подписчицами. Во время песни на экране демонстрировались работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей страны, подпевающих Маниже.

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, гитаристом Томасом, басисткой Викторией и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа.