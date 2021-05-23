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Культура / Музыка
23 мая 2021, 09:13

Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения

Måneskin

Италия заработала 524 балла, оторвавшись на 25 баллов от второго места - Франции. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Евровидения".

Победителем конкурса Евровидение-2021 стали итальянцы из группы Måneskin с песней Zitti e Buoni. Русская певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.

Италия заработала 524 балла, оторвавшись на 25 баллов от второго места - Франции (499 баллов). За всю историю Евровидения итальянцы становились победителями конкурса три раза - в 1964 году и 1990 году.

В 10-ку первых также вошли:

  • Швейцария (432 балла);
  • Исландия (378);
  • Украина (364);
  • Финляндия (301);
  • Мальта (255);
  • Литва (220);
  • Россия (204);
  • Греция (170).
Фото: скриншот с YouTube-канала Евровидения

Певица от России выступала в платье, сшитом из лоскутов ткани, отправленных ей её подписчицами. Во время песни на экране демонстрировались работы русских художниц, а в конце - хор женщин со всей страны, подпевающих Маниже.

Группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано, гитаристом Томасом, басисткой Викторией и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа.

Областная газета Свердловской области

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