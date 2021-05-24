Итальянцы отожгли в Роттердаме

Барабанщик Этан Торкио, басистка Виктория Де Анджелис, солист Давид Дамиано и гитарист Томас Раджи объединились в группу в 2016 году Фото: Официальный аккаунт в Твиттере группы "Måneskin"

В Роттердаме (Нидерланды) завершился музыкальный конкурс Евровидение-2021. Представители 39 стран приняли участие в юбилейном 65-м европейском фестивале песни.

Вообще, участников должно было быть больше. Венгрия и Черногория отказались от выступлений из-за финансовых проблем, делегация от Армении не приехала в Нидерланды из-за конфликта в Нагорном Карабахе, а Белоруссию не допустили до конкурса организаторы: обе песни, представленные белорусским коллективом, нарушали правила Евровидения (Белоруссии дали возможность заменить первую конкурсную песню, однако и вторая также не была допущена).

В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии, организаторы разрешили участвовать в Евровидении-2021 прошлогодним представителям стран, но при этом конкурсные песни должны были быть написаны новые. Многие страны действительно так и поступили: отправили на конкурс тех, кто должен был принять участие в 2020 году. Впрочем, были и те, кто заново проводил национальный отбор и отправлял на конкурс новых исполнителей. Среди таких стран была и Россия. После отказа от выступления группы Little Big в национальном отборе приняли участие три исполнителя: группа Therr Maitz, коллектив «Две Маши» и Манижа. В итоге, как мы знаем, на Евровидение-2021 от нашей страны поехала Манижа с песней «Russian woman».

Российская исполнительница легко пробилась в финал конкурса, хотя среди претендентов на победу её не было: коэффициент на то, что Манижа выиграет Евровидение, был 51, а это, переводя на русский, что-то из области фантастики. В фаворитах числились представители Италии, Франции, Мальты, Украины и Швейцарии. Интересно, что букмекеры как в воду глядели: именно эти страны разыграли между собой первое место.

Тут нужно напомнить, как и кем оцениваются номера. Если раньше победителя выбирали только зрительским голосованием, то последние несколько конкурсов проходят по новой, двухступенчатой системе голосования. Сначала свои оценки выставляют национальные жюри всех стран-участниц, именно их баллы показывают в трансляции в привычной системе от 0 до 12 баллов. А затем к сумме баллов от жюри прибавляют баллы, полученные путём зрительского голосования.

Можно долго рассуждать о плюсах и минусах этой системы, о её предвзятости (хотя и раньше Евровидение не славилось своей объективной оценкой выступлений), но что есть, то есть. Профессиональное жюри обращает внимание больше на музыкальную и вокальную составляющие номера, ну, а зрители, как известно, выбирают сердцем, поэтому здесь важно и музыкально «вкусно» подать, и шоу для зрителей закатить.

С этой задачей лучше всех справились итальянцы. Рок-группа «Måneskin» выступила с композицией «Zitti e buoni» и буквально порвала зал своей энергетикой. Чего не скажешь про Швейцарию и Францию. Безусловно, их выступления прекрасны в плане вокала, исполнения. Но это не формат Евровидения. То же самое мы говорили про Сергея Лазарева, который пытался дважды покорить конкурс своим вокалом, но сделать этого ему не удалось. Интересно, что именно представитель Швейцарии Джон Тирс (он пел на французском) лидировал после оглашения баллов профессионального жюри, а француженка Барбара Прави располагалась на второй строчке. И будь Евровидение действительно конкурсом вокальным, то они бы и разыграли между собой первое место. Причём Барбара Прави в этом плане просто уникальна: у неё не было ни подтанцовки, ни бэк-вокала, ни элементов шоу. Только она, микрофон, небольшой свет и прекрасная песня на французском, которая тронула до глубины души.

Но для победы на Евровидении нужно зрелище, и зрелище дали именно итальянцы. Полураздетые рокеры в кожаных костюмах получили от зрителей 318 баллов и взлетели на первую строчку. Барбара Прави обогнала Джона Тирса и заняла второе место, представитель Швейцарии замкнул тройку призёров. Интересно, что зрителей покорили выступления Финляндии и Украины. У финских рокеров после первого этапа голосования было всего 83 балла, у украинской группы «Go_A», исполнявшей украинский фольклор, совмещённый с современной музыкой, – 97 баллов. Но зрительские симпатии вывели Украину на четвёртое место (второе место по итогам зрительского голосования), а финнов – на пятое. Манижа же была стабильна, получила примерно одинаковые оценки от жюри и от зрителей (104 и 100 баллов соответственно) и заняла девятое место.

«Заткнись и будь хорошим» Как поклонник итальянской музыки с почти (страшно сказать) 40-летним стажем, я вроде бы должен был прыгать до потолка после победы итальянцев на Евровидении. Но впечатления у меня остались крайне противоречивые. Сразу хочу внести ясность в правильное произношение названия коллектива (его же наверняка будут ещё какое-то время поминать добрым или недобрым словом). К примеру, ведущие российской трансляции произносили то «Манескин», то «Монескин». По большому счёту оба варианта верны. Название имеет датское происхождение, а в датском языке «å» – это звук ближе к русскому «о». В Италии же группу называют «Манескин» с ударением на первом слоге. Что касается исполнения песни, название которой можно перевести как «Заткнись и будь хорошим», то оно действительно было безупречным: сильный вокал, мощная аранжировка. Правда, имидж музыкантов поверг немалую часть русскоязычных зрителей в шок (и это ещё мягко сказано). Социальные сети бурлят сочными эпитетами. Но тут надо всё-таки воспринимать образ целиком. И на текст песни с построенным на игре слов рефреном, который как вариант можно перевести: «Мы чокнутые, но мы не такие, как они», запредельно эпатажный образ ложится очень даже органично, Песня эта, можно сказать, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей, подростковом (участники группы едва перешагнули 20-летний рубеж) бунте против тотальных запретов всего и вся. И можно кричать о своей боли в голос, но когда вокруг все сосредоточены на своих проблемах и твоего крика никто не слышит, остаётся привлечь внимание окружающих крушащим нормы морали внешним видом. Может, хоть так заметят и обратят внимание. Ради того, чтобы соответствовать правилам Евровидения, из оригинального текста исключили самое популярное итальянское нецензурное слово (но уже исполняя песню в ранге победителя, солист Давид Дамиано не отказал себе в удовольствии вернуть крепкое словечко на место, всё равно это мало кто заметил). Но есть одно небольшое, но существенное возражение. Всё-таки вся прелесть международных конкурсов в том, что каждый участник несёт в своём выступлении частичку своей страны. Даже в эпоху глобализации и всеобщего смешения как по стилю уникально смотрелись исполнители из Франции, Украины! Даже Манижа, при всём неоднозначном к ней отношении у нас в стране, на мой взгляд, привнесла в Евровидение что-то из России. В подтверждение своего тезиса сошлюсь на авторитет Стефано Колетты, директора итальянского общественного телевидения РАИ Уно, которого накануне финала Евровидения цитировала газета «Коррьере делла сера»: «Каждый артист – это концентрированное выражение страны, которую он представляет». На фестивале итальянской песни в Санремо, победитель которого выступает на Евровидении, несколько лет пытались выбрать будущего триумфатора Евровидения. Наконец-то получилось. Но свою уникальность фестиваль во многом растерял. Не слишком ли велика цена победы? Кстати, представители Италии стали победителями Евровидения всего лишь в третий раз. Конечно, это моё субъективное мнение, но и Джильола Чинкветти в 1964 году и Тото Кутуньо в 1990-м как раз были тем самым концентрированным выражением своей страны, чего о группе «Måneskin» я сказать не могу.

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