Сегодня в Екатеринбурге стартует I Уральский форум национальных оркестров России

Уральский государственный русский оркестр, как и десятки их коллег-коллективов по стране, – по определению красноречивый символ и образ России. А уж когда заиграют... Фото: Уральский центр народного искусства им. Е.П.Родыгина

Сегодня в Екатеринбурге под эгидой областного министерства культуры стартует I Уральский форум национальных оркестров России. Факт сам по себе беспрецедентный: в то время, как пандемия вынудила свернуть во всём мире многие амбициозные арт-проекты, представители самого «застенчивого» из искусств – народного – берут реванш. Устав дожидаться от общества заслуженного внимания, они решили привлечь к себе внимание сами.

– Идея родилась в сентябре 2020-го, – на вопрос «ОГ» рассказывает заместитель директора Уральского центра народного искусстваЛариса РОМОДИНА, – в дни 75-летия Леонида Павловича Шкарупы, руководителя Уральского русского народного оркестра. В качестве заключительного аккорда на том юбилейном концерте он, известный ныне дирижёр, сыграл виртуознейшую пьесу «Русская метелица» Шалаева – соло на баяне с оркестром. Покорил всех! Тогда в кулуарах юбилея и прозвучало: сколько же удивительного, неожиданного сокрыто в жанре народного искусства, сколь даровиты его представители! А следом идея: почему бы не созвать на Урале форум национальных оркестров?

Вскоре поняли: в такой встрече заинтересованы практически все оркестры, а их в России – около 70. Из них 40 – крупные, другие – камерные, ансамблевые. Когда-то национальные оркестры России объединял своей личностью Николай Калинин, дирижёр Национального академического оркестра народных инструментов России. «Наш Николай Калинин» – называли маэстро и артисты его оркестра, и руководители народных оркестров России, и Всероссийское музыкальное общество, и слушатели, для которых Николай Николаевич открыл удивительный мир музыки. С его уходом наш жанр словно отца родного потерял, оркестры оказались разрозненными. Каждый выживает как может. И нам захотелось, чтобы Уральский центр народного искусства имени Евгения Родыгина стал объединяющей площадкой народно-оркестрового жанра.

Семь дирижёров на одной сцене

– В России, вы говорите, около 70 оркестров народных инструментов. В форуме участвуют пять. По какому принципу шёл отбор гостей?

– Форум – масштабное событие, но главные его герои – оркестры. Ради них, во имя них и их будущего всё затеяно. Выбирая, кого пригласить, ориентировались на мнение Леонида Павловича, который знает все оркестры. Пригласили лучших – Белгородский, Новосибирский оркестры и коллективы начинающие, но дерзновенные, с отменным соревновательным духом – из Ульяновска и Уфы. У каждого будет свой «сольный» выход на сцену, но будут ситуации, когда нужно подготовить сцену для следующего оркестра, тогда в паузах будут ещё и променад-концерты – коллективов, которые составляют народно-оркестровую карту России: в обновлённом Мраморном зале у нас выступят квартет «Урал», ансамбль «Русичи», ансамбль народных инструментов «Оберег». Программа очень плотная. И финал форума – гала-концерт, когда на сцене встретятся все пять оркестров, 180 исполнителей и 7 дирижёров!

– Аналогичные «объединяющие площадки» есть ещё в России? Или это наивный вопрос, с учетом отношения общества к народному жанру в последние годы? Извините, но вы лучше меня знаете, кто господствует сейчас на российских сценах…

– «Парад дирижёров» в Белгороде, «Струны Сибири» в Новосибирске, Международный форум дирижёров в Казахстане. Всё! Нет площадки для обсуждения проблем жанра, обменных концертов, старта молодых. У симфонических и театральных оркестров есть практика приглашения дирижёров, в народном исполнительстве она не прижилась. Пока! А запрос у молодых дирижёров на возможность попробовать силы, пройти мастер-класс у мэтра есть. Форум и предоставит им в этом смысле шанс и возможности. Пройдёт «круглый стол», за который наряду с профессионалами приглашены руководители любительских оркестров (а их пять только в Екатеринбурге), педагоги Музыкального училища имени Чайковского, Асбестовского колледжа искусств. Мастер-классы проведут ведущие специалисты народно-инструментального исполнительства – народный артист России Виктор Романько (баян), заслуженный артист России Михаил Уляшкин (домра), Юрий Фукалов (балалайка) и Бронислав Семичов (балалайка-контрабас). Словом, есть что увидеть, услышать, о чём поговорить.

Чем будем удивлять зрителей? Леонид ШКАРУПА, заслуженный деятель искусств России, создатель и руководитель Уральского русского народного оркестра: – Выступят все пять оркестров-участников, а кроме новосибирского, уральцы из них ещё никого не видели. У каждого оркестра – своя уникальная программа, ни одно произведение не повторяется в другом концерте. Состоятся и три премьеры... Думаю, удивит Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов: в их программе «НеФормат» запланирован интерактивный номер с участием публики. – Когда формировали программу финального концерта, чем руководствовались? Сводным составом участников? Дипломатией? Типа должно обязательно прозвучать и что-то уральское, и что-то суперпопулярное во всей России… – Чтобы было интересно! Всем. Гала-концерт – апофеоз. Прозвучат 16 произведений, каждый дирижёр будет дирижировать по три сочинения. Будут и яркие сольные выходы – балалаечников, гармонистов, кураиста. Более того – в какой-то момент на сцене будет ансамбль кураистов, восемь исполнителей! Но и в ходе форума, его деловой части, будут интересные герои и встречи. Например, в составе Новосибирского оркестра приезжает музыкальный мастер Евгений Денисов: все мастеровые балалайки сегодня заказывают ему. А балалайка – штучный товар. Как скрипка Страдивари. Таких мастеров – единицы. Так вот Евгений Денисов будет выступать и представит инструменты. А он, кстати, изобрёл уникальный инструмент – гусли электронные. Вот мы каждый концерт таскаем на сцену и со сцены гусли весом 90 килограммов (у них чугунная рама), а его авторское изобретение – гусли размером с портативный чемоданчик. А звучат – как три оркестра! Фото: Алексей Кунилов

Оркестровая… кухня

– Вы имеете в виду научно-практическую конференцию с фундаментальной постановкой темы – «Актуальные вопросы развития современного народно-оркестрового исполнительства»?

– Да. Конференция затронет три блока глобальных для жанра вопросов. Первый – менеджмент в концертных организациях. Речь о создании, как сейчас говорят, «продукта» – какие концертные программы существуют, в том числе – для детей? Как продвигать этот «продукт» и где найти средства, чтобы реализовать свои идеи и талант?

Второй блок проблем – где взять дирижёров? Старая система музыкального образования разрушена, а Болонская система пока не оправдала возложенных на неё надежд. Учебные заведения выпускают исполнителей-народников без квалификации «дирижёр народного оркестра», а мы крайне нуждаемся в таких кадрах. Конечно, решение этой проблемы – уровень федеральных министерств культуры и образования. Значит, надо дойти до них с формулировкой проблемы. А главное – с предложениями.

И третий блок – «Современный оркестр русских народных инструментов: взгляд изнутри», по сути – оркестровая кухня: репертуар, штатное расписание, госзадание по концертам, музыкальные инструменты (а проблема не только с ними, но и со струнами, с медиаторами). Будем говорить даже о музыкальном строе народных инструментов, ведь и струны надо уметь натягивать правильно!

Гостей много. Об уровне представительства можно судить даже по одному имени: в форуме участвует доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, академик Михаил Иосифович Имханицкий. Автор многих учебников. У меня в домашней библиотеке есть, например, книга Имханицкого по артикуляции, и я как дирижёр-хоровик использую его советы. Такого рода участники и позволят поднять форум, как говорят башкиры, «на большой высота».

Чтобы не уходили из оркестра в швейцары…

– Затеяв форум как акт поддержки своего любимого народного искусства, прежде всего – народно-оркестрового жанра, вряд ли вы и ваши коллеги хотели только «выговориться», обменяться наболевшим. Ну, один выговорится. Второй поддержит. А завтра – всё те же проблемы. Вы же явно рассчитываете, по крайней мере – надеетесь, не только на эмоциональный, но и на практический резонанс?

– Потому в форуме участвуют не только практики, но и учёные – корифеи нашего жанра, способные обобщить опыт, предложить решение проблем. Планируется подготовка итогового документа (назовем его пока условно резолюцией), который будет адресован Министерству культуры России, Министерству образования, руководству концертных организаций страны. В нём уже сейчас очевидны реперные точки – необходимость конкурсов дирижёров как возможность открытия новых талантов, создание на федеральном уровне секции народных оркестров как объединяющего звена для развития партнёрских, профессиональных связей, подготовка кадров для народных оркестров и, простите за прозу жизни, их достойная оплата. Не поверите: зарплата в народных оркестрах – самая низкая среди оркестровых коллективов. И разве не шокирует факт, что профессиональный контрабасист предпочитает уйти из оркестра работать швейцаром в ресторан? А такие прецеденты есть…

Урал, соединяющий Восток и Запад, – выгодная территория для диалога. Никто его не минует. Здесь здорово обмениваться опытом, «себя показать и других посмотреть», обозначить проблемы. Совсем другой резонанс получается. Мощный! Уже на стадии подготовки форума удалось договориться об обменных концертах. В июне у нашего оркестра два концерта на международном фестивале в Ульяновске, в ноябре – гастроли в Белгород, через Уфу. И там, и там – концерты. Ответные визиты! Ну а пока мы встречаем гостей – Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Красноярск, Уфа, Новосибирск, Асбест, Липецк, Челябинск, Ульяновск, Петрозаводск…