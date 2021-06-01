Манижа могла прийти, но не пришла

Национальные оркестры России доказали: можно играть на всём, что звучит, но – настоящую музыку. Галина Соловьёва / Геннадий Богатырёв

Пока – об эмоциях. Рискну утверждать: I Уральский форум национальных оркестров России, собравшийся не от хорошей жизни фигурантов и посвятивший, если перевести на часы, больше внимания именно проблемам, останется всё-таки в истории большим «восклицательным знаком». Напряжение трудных диалогов снималось ежевечерне «сольными» концертами участников. А уж когда гала-концерт собрал на одной сцене 180 оркестрантов, 7 дирижёров плюс улётный, как выражаются ныне, репертуар – дискуссии, споры, проблемы отошли на второй план. Хотя бы на время.

Чаплин и не думал о балалайке

Несколько раз, от разных участников звучала на форуме фраза «Национальный оркестр может играть всё». Сначала воспринималось как красивый образ. Не более. Слишком красивый, чтобы быть правдой. Так казалось «непосвящённому». Но программа сводного оркестра, объединившего пять статусных народных коллективов России, заставила усомниться в… своих сомнениях. Увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, «Богатырские ворота» Мусоргского, «Пляску скоморохов» Чайковского ещё можно было ожидать. А вот «Грустный вальс» Сибелиуса уже вряд ли. Тем более – «Вальс и марш» из «Маленькой сюиты» Чарли Чаплина. Ну не писал Чаплин для русских народных инструментов! Даже, полагаю, не думал, как его вальс может прозвучать в исполнении русской балалайки или башкирской думбыры.

Прозвучал. И мажорный Чаплин, и отрешённо-печальный Сибелиус. Музыка представителей американской и западноевропейской культуры. Дальше – больше. Словно напоминая пушкинское об исключительной способности русской души понять и принять любую культуру, составители программы сделали экскурс в несколько этносов – прозвучали «Парафраз на цыганские темы», «Лезгинка» из балета «Гаянэ», «Испанский сувенир» Городовской, «Кубанская залихватская». Заметьте – всё с одним оркестром, одним составом народных (преимущественно – русских) инструментов. И – никакого диссонанса! Никакого звукового отторжения, что теоретически можно было бы предположить. Не «Калинка» всё же… Но вот поди ж ты, популярные цыганские напевы, испанские ритмы и горский танец зазвучали неожиданно и на редкость свежо. А в соседстве с «Калинкой» (она прозвучала, конечно же) даже чуть-чуть выиграли в восприятии публики.

Кто-то из участников форума, в рамках дискуссии об актуальных проблемах народно-оркестрового исполнительства, конкретно – в разговоре о репертуаре, немного эпатируя даже, обронил: «Да и «Русский танец» Чайковского должен звучать на народном инструменте! Скрипка – не совсем то». Я проверила. Уже по окончании форума, дома на компьютере, включила видео «Русского танца» (всё-таки фрагмент балета, нужна картинка) и представила, как бы это смотрелось не под скрипку, а под балалайку. Не поверите – чудно и чудесно. Попробуйте, повторите эксперимент с фрагментом из «Лебединого озера». Вам понравится…

Фото: Галина Соловьёва

Пожать руку Пимену жанра

Все три дня форума, на ежевечерних концертах и гала-концерте, героями были мелодии и народно-музыкальные инструменты. За круглым столом, на научно-практической конференции – исполнители. Те, кто «играют на…». Кто дирижирует. Кто пытается зафиксировать опыт народно-оркестрового исполнительства, осмыслить, предложить решение проблем. Навскидку представляется: тема эта – из разряда вечных, как вечно в нашем восприятии само понятие «народ». Был. Есть. И будет. Значит, и народные инструменты есть и были. Веками. Ан нет. «Истории вопроса» меньше двух веков. Так совпало, что I Уральский форум национальных оркестров проходит в год 160-летия со дня рождения Василия Андреева, балалаечника-виртуоза, организатора первого в истории России оркестра народных инструментов. Всего 160 лет. Даже меньше, если учесть, что свой оркестр Андреев создал в 1883 году и впервые представил публике музыкальные возможности балалайки, гуслей, жалейки, свирели, пастушеского рожка, бубна, даже инструмента под названием «накры» – что-то вроде литавр из больших глиняных горшков с натянутой на них кожей…

Кстати, нынешние исполнители-народники в буквальном, конкретном смысле – продолжатели традиций, экспериментов Василия Андреева. Не глиняные, но чугунные горшки недавно появились в Уральском русском народном оркестре. Интригующую историю их в государственном(!) оркестре рассказал на форуме лауреат премии губернатора Свердловской области дирижёр Павел Васильев:

– В рамках проекта «Немузыкальная музыка» решили показать: музыкой может стать всё, что издаёт звук. В программе у нас звучат пишущая машинка, пила, наковальня, стиральная доска, наждачная бумага, полиэтиленовый пакет и те самые чугунки. Два месяца искал их на блошином рынке. Продавцы, видя, как я проверяю старые, порой дырявые чугунки на звук, спрашивали: «Парень, тебе это зачем?». А мы не чудили, не открывали Америку, но для интереса детской аудитории к народным инструментам предлагали наш «продукт», народные мелодии в новой «упаковке»…

Фото: Галина Соловьёва

Об этой программе «Облгазета» готовит материал. А пока должна сказать: форум реально открывал широкой публике корифеев народно-оркестрового исполнительства России. Ну где и когда ещё можно было увидеть Пимена жанра (так величают его коллеги) – профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Михаила Имханицкого, который популярно объяснит, почему фортепиано, столь любимое в народе, к народным инструментам не относится, а гусли (несколько типов!) – да. Где и когда можно было бы увидеть возле балалайки-контрабаса трёх нехилых по статусу и мастерству, но озадаченных музыкантов – маэстро этого инструмента Бронислава Семичова из Ульяновска, руководителя нашего ансамбля «Русичи» Юрия Луканина, мастера музыкальных инструментов Евгения Денисова из Новосибирска. Подобно трём богатырям, они разбирали достоинства, возможные «прибавления» в звучании самой большой по размерам, а по динамике самой мощной и низкой по тону в семействе балалаек. Не балалайка – а ЭВМ.

И так же, как выше, «где и когда ещё?» можно было бы сказать о многих встречах на форуме. Надеюсь, ещё удастся. Всё записано. Чаяния мэтров жанра – бесценные для журналиста информповоды в будущем.

Зефир или холодец?

Тем более, что с окончанием форума и даже принятием итогового документа, обращённого в федеральные министерства, не закончились проблемы жанра, не исчерпаны его достоинства и возможности как национального достояния. То и другое, достоинства и проблемы – рука об руку в жизни. Десятилетиями. Разве что в последние годы из государственных приоритетов народное искусство перекочевало совсем на обочины – ТВ, эстрады, внимания власть предержащих. Если образ России, русской женщины представляет на Евровидении девушка Манижа с кич-номером а-ля «кукла на чайник» – то говорить почти не о чем. Впору плакать…

Реплика эта уж, конечно, не в адрес участников форума. Национальные оркестры из Белгорода, Ульяновска, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, корифеи жанра со всей России, приехавшие на Урал, служат своему искусству верой и правдой. Но как только заводят разговор о проблемах бытования жанра, слышат: «Уж извините, у слушателей – разное отношение к симфонической и народной музыке». «Нельзя ориентироваться на то, что мы больше любим – зефир или холодец, – образно и эмоционально парировала подобные сентенции на форуме Алла Петрова-Лемачко, представитель Свердловской филармонии (!) – Это разные вещи. Должно быть и то, и другое».

Должно быть, но по факту – иначе. Не один и не два участника форума акцентировали внимание на том, что национальные меньшинства России, как правило, бережнее относятся к своей исконной культуре, в том числе музыкальной. В той же Башкирии национальные мелодии звучат везде и постоянно. «И в Колумбии повсюду звучит своя музыка, – делится впечатлениями одна из участниц. – Более того, желающие играть на национальных инструментах учатся этому бесплатно! А когда ко мне приехали друзья-коллеги из Колумбии и попросили включить что-то наше, честно говоря, оказалась в растерянности…»

Пример с Колумбией привожу специально. Для акцентирования проблемы. Говорили, конечно, в основном о российских городах и весях. И тот эмоциональный накал, с которым сетовали-досадовали-горевали, я бы тоже отнесла к «плюсам» форума. Ну хоть кому-то не всё равно, что звучит в России из радиоприёмников, в салонах машин, фоном в торговых центрах и в наушниках наших детей. Сами знаете – не балалайка, не гармонь, не гусли. Почему так? Я не Пимен жанра, но попробуем поговорить и об этом. Дайте время. Пусть отстоятся впечатления форума, станет очевидным главное…

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Специально для "ОГ" Михаил ИМХАНИЦКИЙ, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, доктор искусствоведения: Фото: Тарас Ерошин – Один из главных сегодня в нашем жанре – вопрос репертуара. Чем увлечь? Можно исполнять музыку вестерна или ковбойскую музыку. Так и делают. Но! Стоит сыграть «Русские потешки» уральского композитора Давида Бибергана – и не сомневайтесь: это привлечёт молодёжь. Зачем для этого вестерн? Я привёз на форум свои книги «История исполнительства на русских народных инструментах». Это подлинная история, с веховыми, знаменательными произведениями жанра. Да, появилось много новых сочинений, и к восприятию некоторых нужна подготовка. Что ж, надо вести публику за собой. Если бы для детской аудитории оркестр сыграл произведение ещё 1960-х «Конек-Горбунок» Щедрина по сказке Ершова, насколько дети прониклись бы – самим русским духом. Но многое сегодня не продумано в восприятии национальной музыки. Да и в образовании музыкантов. Раньше «народники» проходили в консерватории одновременно незатейливую пьеску Шишакова и симфонии Брукнера, Малера – возникал иной уровень культуры. Музыканты не проявили должной активности, чтобы сохранить это. Государство же всегда настроено на «оптимизацию» – ужать, ужать. Нет инициативы – вычеркнем…