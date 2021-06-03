Венский фестиваль в Екатеринбурге откроется концертом оперных певцов

Условия проведения фестиваля в период пандемии коронавируса будут обсуждаться с Роспотребнадзором. Фото: Галина Соловьёва

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдёт в этом году с 1 по 24 июля. Уже известно, что открывать его будут солисты Большого и Мариинского театров в сопровождении оркестра "Урал Опера Балета".

На сцену перед главным корпусом УрФУ выйдут в том числе Юлия Маточкина, Иван Гынгазов, Мария Мотолыгина и Станислав Швец. Программа XII Венского фестиваля ещё готовится.

Условия проведения фестиваля в период пандемии коронавируса будут обсуждаться с Роспотребнадзором.

"Мы надеемся, что в этом году можно будет обойтись без предварительной регистрации, как в 2020-м, и каждый желающий сможет беспрепятственно пройти. Однако если Роспотребнадзор потребует, правила будут соблюдены. Вход будет, как и обычно, бесплатным", - приводит пресс-служба УрФУ слова организаторов.

В прошлом году Венский фестиваль стартовал 29 июля и длился несколько дней. Из-за коронавируса действовала предварительная регистрация. Количество мест было ограничено. В связи с этим не все сумели попасть на летнее культурное мероприятие, которое традиционно проводилось на открытом воздухе.

Добавим, что Венский фестиваль входит в список дел на лето-2021, составленный "Областной газетой".