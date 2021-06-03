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Культура / Музыка
3 июня 2021, 11:33

На "Екатеринбург Арене" будет сразу две площадки электронной музыки в рамках Ural Music Night – 2021

  Анна Митчина
Люди в толпе

На стадионе организуют две крупнейшие площадки электронной музыки. Фото: Галина Соловьёва

Организаторы Ural Music Night – 2021 анонсировали ещё две площадки. На них будут выступать артисты с электронной музыкой. Концерты пройдут на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Две крупнейшие площадки электронной музыки – "Голос электроники" и Ural Drum&Bass Community Spot. На первой выступят "Анатолий Айс + Искра", ON ROBOT с интеллигентной и деликатной электроникой, алтайская дива qaynar, Nikola Chen с экспериментами по синтезу артхаусной мелодии, Marat Taturas со своими диджей-сетами с этническими мотивами, а также Only Drugs и вокалистка VALERYANKA

На второй – Ural Drum&Bass Community Spot – своё творчество презентуют екатеринбургские диджеи Rust, Mind Power & Gorkey, Neocube, Lynh.

Напомним, вчера объявили ещё 5 площадок фестиваля. Одна из них будет посвящена Свердловскому рок-клубу. 

Ural Music Night – 2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь БутманКлава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".

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Хедлайнером хип-хоп площадки Ural Music Night станет "Каста".

На Ural Music Night будут работать танцевальные площадки.

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Областная газета Свердловской области

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