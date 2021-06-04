Организаторы Ural Music Night представили новые площадки с классической музыкой

Островки тишины и покоя посреди музыкального разнообразия ждут гостей Ural Music Night - 2021. Фото: Галина Соловьёва.

На Ural Music Night-2021 ждут ценителей высокого искусства. Организаторы фестиваля представили новые площадки, где прозвучит классическая музыка.

Самая продолжительная по времени из академических программ пройдёт в Большом зале Уральской специальной музыкальной школы. Площадка «Бисквит-пиано» станет «оазисом тишины, покоя и элитарности в атмосфере доверительности и эмоциональной открытости», отмечают организаторы мероприятия.

В большом зале Дома Кино будет расположена сцена Accademia elegante. Гостей ждут шедевры ансамблевой музыки, звучание трио и квартетов. Екатеринбургский Дом музыки представит зрителям сцену «NEOклассика». Там будут звучать неоклассические композиции в исполнении музыкантов из Екатеринбурга и других российских городов.

Ещё одна площадка откроется в Свердловском мужском хоровом колледже. «Новая музыка в зале с витражами» – проект ансамбля современной академической музыки InterText и его руководителя Анны Светлаковой.

Площадка «Коляда plays music» соединит в себе два крупных фестиваля – Ural Music Night и «Коляда-plays». Зрителей ждут игры на свежем воздухе, мультижанровый винегрет с участием актёров «Коляда Театра» и духовых ансамблей от Уральской специальной музыкальной школы.

Также известно, что с 19 по 24 июня на Среднем Урале пройдёт большой фестиваль «Всемирный день балалайки на Урале». Победители смогут выступить на площадке перед Свердловским музыкальным училищем имени Чайковского 25 июня.

Добавим, организаторы уже сообщали ещё о двух площадках. Так, 100-й спектакль «Травиата» на Площади 1905 года сыграют представители «Урал Опера Балет». «Арии с балкона» впервые будут исполняться перед зданием УрФУ на пр. Ленина, 51.

Ранее также была анонсирована площадка A CAPPELLA в «Синара Центр» – живой вокал и лучшие хиты от коллективов со всей страны.

Ural Music Night-2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь Бутман, Клава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".

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Названы площадки Ural Music Night с народной и этнической музыкой.