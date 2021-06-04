Владимир Путин поручил создать международный конкурс русскоязычных песен

Владимир Путин поручил создать конкурс после просьбы незрячего музыканта Олега Аккуратова. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и Администрации президента подготовить к 1 октября план создания международного конкурса песен, которые будут исполняться на русском языке. Такое решение было принято после встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Перечень поручений по итогам встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации: <…> представить с учётом ранее данных поручений предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке", - говорится в документе.

Ответственность за исполнение данного поручения возложили на премьера-министра Михаила Мишустина и советника президента по культуре Владимира Толстого.

Встреча Президента России с лауреатами премии для молодых деятелей культуры прошла 25 марта. В ходе неё молодой незрячий пианист Олег Аккуратов заметил, что на песенных конкурсах сейчас преобладают произведения на английском языке, и предположил, что в этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов.

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