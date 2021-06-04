Танго под открытым небом. Айдар Гайнуллин в юбилейной программе Свердловской филармонии

Айдар Гайнуллин. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская филармония продолжает программу празднования 85-летия. За официальными мероприятиями последовало главное – концерты, большинство из которых проходит в новом, но уже полюбившемся многими горожанами формате опен-эйров в Саду Вайнера. На одном из концертов на открытом воздухе выступил именитый баянист Айдар Гайнуллин с программой, посвящённой ещё одному юбилею, – столетию со дня рождения Астора Пьяццоллы.

В концерт вошли знаменитые танго композитора – он писал их для бандонеона, инструмента, сходного с нашим баяном. Айдар так же, как и Пьяццолла, старается популяризировать свой музыкальный инструмент, показывая, что баян органичен не только в народном материале – на нём не менее удачно можно играть как классику, так и современные композиции. Про Айдара Гайнуллина часто говорят, что на одном инструменте он может сыграть за весь оркестр, но несмотря на это, музыкант всё же привёз с собой и коллектив «Эйфория», где есть и фортепиано, и скрипка, и контрабас, и даже кахон — ударный инструмент родом из Перу.

На встречу с журналистами Айдар Гайнуллин выходит не сразу – репетирует практически до начала концерта. Наконец появляется, но всё так же с баяном в руках.

Айдар Гайнуллин. Фото: Алексей Кунилов

– Для меня танго – это особенная музыка. Астор Пьяццолла, можно сказать, – миссионер, ведь он сделал то, чего никто не мог, для нашего инструмента, – поясняет Айдар Гайнуллин. -Теперь баян, бандонеон звучат на самых престижных сценах – в Карнеги-холле, на стадионе или опен-эйре, везде. Поэтому музыка Пьяццоллы для нас абсолютное чудо, и мы очень благодарны ему за эту возможность. Но при этом мы играем Пьяццоллу не совсем стандартно, по-своему, потому что не хотим повторяться, играть, как играют все. Мы хотим так, как играем мы. Наша версия Libertango более динамичная и драйвовая. Мы чувствуем эту музыку именно так – наполненной страстью, любовью и энергией.

Вечер начался с известных большинству мелодий, но исполненных действительно в авторской аранжировке ансамбля. Легендарные произведения Пьяццоллы перемежалась музыкой других композиторов, его продолжателей — Гардель, Лауренц, Гальяно... Зрители услышали и композиции, написанные участниками коллектива «Эйфория» — самим Айдаром Гайнуллиным и Александром Муравьёвым (контрабас).

Зрители в этот вечер могли не просто услышать танго, но и увидеть – на выступление были приглашены танцевальные звёзды аргентинского танго Макс Извеков и Катерина Зак. Они принципиально не ставят хореографию и не готовят выступления заранее – уже на сцене пара импровизирует, показывая свою историю любви. Поэтому работа с коллективом «Эйфория» для них – особенный случай.

– Мы работаем обычно с музыкантами, с оркестрами, которые специализируются именно на аргентинском танго и на Пьяццолле в том числе, – рассказывает Катерина Зак. - Но в основном все делают только копии Пьяццоллы… А у Айдара сильно отличаются аранжировки – они очень самобытны, он привносит в танго кач, новое настроение. Как танцорам, нам очень интересно работать с этой музыкой. Более того, мы всегда импровизируем, как, кстати, и сам ансамбль. У них есть ещё что-то, кроме нот…

Кажется, формат опен-эйра понравился и музыкантам, и зрителям – погода была подходящей, а музыку было слышно далеко за пределами сада.

– Я очень рад, что смог выбраться из локдауна и прилететь сюда из Германии, чтобы поздравить уже практически родную Свердловскую филармонию с юбилеем, – делится Айдар Гайнуллин. – Сейчас очень непростое время, и хорошо, что существует такой формат, как концерты на открытом воздухе. Я очень рад, что пусть даже так, но возможно выступать и контактировать со слушателями и обмениваться энергией.

Айдар Гайнуллин. Фото: Алексей Кунилов

Досье ОГ: Айдар Гайнуллин родился 12 января 1981 года в Москве. Получил музыкальное образование в Московском музыкальном колледже при институте им. А. Г. Шнитке, а затем в Российской академии музыки имени Гнесиных. Признан академиком кинематографических искусств, заслуженным артистом Республики Татарстан. За своё творчество был награждён Национальной кинематографической премией «Ника» за музыку к фильму «Эйфория» Ивана Вырыпаева (2007), XX кинопремией Открытого Всероссийского фестиваля «Кинотавр» за музыку к фильму «Кислород» (2009), орденом «Молодое дарование России» и стипендиат фонда Мстислава Ростроповича. Основал ансамбль «Эйфория», выступает в зале Берлинской филармонии, Кеннеди-центре, Государственном Кремлёвском дворце.

Вот так выглядит необычный музыкальный инструмент - кахон. Фото: Алексей Кунилов

Музыкант ансамбля «Эйфория» Светлана Безотосная. Фото: Алексей Кунилов

Александр Муравьёв – музыкант ансамбля «Эйфория». Фото: Алексей Кунилов