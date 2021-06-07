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Культура / Музыка
7 июня 2021, 18:46

Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников

дворец культуры

На трёх площадка смешаются джаз, инди, рок, народные песни, поп-музыка во всех возможных её проявлениях и на разных языках. Фото: с официальной страницы ДК во Вконтакте.

Организаторы Ural Music Night представили три новые площадки фестиваля. Они разместятся во Дворце культуры Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102).

ДК в Екатеринбурге превратится в центр актуальной музыки вне жанровых рамок, отмечают в пресс-службе мероприятия. Уточняется, что на трёх площадках: «Афиша Daily», «Родной звук» и «Jazzist» смешаются джаз, инди, рок, народные песни, поп-музыка во всех возможных её проявлениях и на разных языках.

  • На «Афиша Daily» выступят: КАЗУСКОМА, theabc, nedoremeslo, «Макодзеба», lust supper, «Наша Таня», «Магнитная Аномалия», ГАФТ, «Сова» и ARTEMIEV. 
  • На сцене «Родного звука»: ОММАЖ, moss cape, mashmellow, starcardigan, settlers, TIHOTIHO, «Леля», «Сверкай», «Муза» и K. Vazovskaya.
  • На «Jazzist» можно послушать «Христя в Намистi», Kle2Go, Fugu Quintet, «Шаньгин трио», Сергей Чашкин и newzette.

Напомним, Ural Music Night-2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь БутманКлава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".

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Областная газета Свердловской области

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