Организаторы Ural Music Night анонсировали ещё девять площадок фестиваля

Организаторы Ural Music Night рассказали ещё о девяти площадках фестиваля. Мероприятие, в том числе пройдёт на железнодорожном вокзале.
Горожан и гостей уральской столицы ждут на следующих площадках:
- «Таврида Art» в клубе «Фабрика» соберёт разноплановых артистов: «Энтузиасты» и группа ИVА, певица SVOYA, квартет «Триумф», стильные «Энтузиасты» и другие.
- Октябрьская площадь будет отдана выдающимся молодым музыкантам: «Твои друзья полимеры», Erkoff, «Рассел», Phonogramma, SlushaySuda, «киви» и других артистов.
- На площадке «4 Пушкина» прозвучит рок в самых неожиданных вариациях, с элементами русских народных песен, цитатами из классики, ретро, поп-музыки и эстрады, в джазовой и блюзовой стилистике. На сцене выступят: Medusa Planet, «Боооке», CANTADORA, «Куплю волосы» и «Траулерз».
- В парке у Дворца молодёжи в рамках фестиваля состоится масштабный фестиваль экстремальных видов спорта Motivation Fest. В программе мастер-классы по воркауту, скейтбордингу, BMX и акробатике, выставка тюнингованных машин. Музыкальное сопровождение от с Train From Depression, carolina reaper, Black Radiance, Proteos, Okapi Busdriver, Core Of Dying Earth, Unperfectum, SamadhiSitaram, SCREAM IN DARKNESS.
- В отеле «Онегин» выступят современные уральские поэты:Белла Риасс, ППТ7, Шамшурин, «Чипирование», Екатерина Яшникова и Vitamin Youth. Тема площадки – «Трибьют Бориса Рыжего».
- Камерный театр Объединённого музея писателей Урала погрузится в атмосферу фламенко, чувственности и драматизма. На сцене выступят: студия и театр фламенко El puerto, школа фламенко Марии Титовой, студия Tiempo de Flamenco, «Аделанте», La Tati, Rosa de los Vientos, Венера Гарипова и Наталья Шубинцева.
- Площадка «Железнодорожный вокзал Екатеринбурга» будет встречать гостей города. Сцену откроет хедлайнер Ishome, после на ней выступят молодые поп- и рок- музыканты: VLNY, Екатерина Яшникова, «фламинго», he, «раздор!», Runway53, «Сила» и drunk.
- Прочувствовать романтику железной дороги можно и на детском вокзале (ДЖД). Каждый желающий сможет насладиться выступлениями музыкантов, прокатиться на поезде в ретро вагоне и принять участие в мастер-классах. На площадке в том числе выступят Света Лукьянова, «Мариэль».
- Около ДИВСа развернётся сцена «Короли драйва», для тех, кто хочет с головой погрузиться в атмосферу 50-х годов XX века. На сцене: «Гр. Мэрри», Сhost Radio, GAZOLINERS, Diddley Dogs, Lux Ducks, SPARKY Boys, ALLIGATORS и «Директор Азовского Моря».
Напомним, Ural Music Night-2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь Бутман, Клава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".
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