Организаторы Ural Music Night назвали ещё шесть джазовых площадок

Гости фестиваля смогут насладиться всевозможными стилями джаза. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы Ural Music Night продолжают анонсировать свои площадки. Сегодня горожанам рассказали, в каким местах можно насладиться джазовой музыкой.

Фестиваль Ural Music Night пройдёт в Екатеринбурге 25 марта. В этот день в Театральном переулке разместят открытую площадку angelo jazz place (старт в 18:00). Здесь будут представлены и классические направления, и произведения с этническими мотивами. На площадке выступят: Мария Рябочкина, Radostb Orchestra, "немой", Fugu Quintet, Settlers, Masala Quartet, Dervish Taxi, LOAD, "Христя в Намистi", Kickin’ Jass Orchestra, Billy’s band и "Запрещенные барабанщики".

На площадке в отеле ParkInn (17:00) вступят трио Golovina Gang и ученики Golovina Music Studio. Со сцены будет звучать сплетение фолка, джаза, классики и фанка. На летней веранде ресторана "Васаби" (19:00) будут выступать lizamatryoshka, "завтралето", newzette и "любовi".

Площадка UNDERJAZZ на территории отеля Four Elements представит джаз в комбинации с инструментальным хип-хопом и электронными ландшафтами, рэпом и вкраплениями рок-музыки, а также с этникой. Здесь выступят Квартет Романа Алексеевнина, SAKHRA, Masala Quartet и Юрий Пушкарёв.

Смешение джаза и музыки народов мира будет звучать на площадке джаз-клуба EverJazz. На сценебудут играть фолк-фьюжн группа Кати Ямщиковой, «Дара Яра», settlers и другие артисты.

В Свердловской государственной детской филармонии состоится IX Международный открытый фестиваль-конкурс джазового и современного танца «JAZZ SENSATION ‘21» (18.30).Свои танцевальные номера представят 14 коллективов со всей России.

Читайте также:

Гости Ural Music Night встретят рассвет с Леонидом Агутиным.

Клава Кока и Татьяна Овсиенко выступят на Ural Music Night.

Организаторы Ural Music Night анонсировали ещё девять площадок фестиваля.