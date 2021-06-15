Главный приз «Уральских фанфар» отправился в Глазов

Выступает духовой оркестр из Лесного под руководством майора Артура Исмакова Фото: Пресс-служба фестиваля

Три дня закрытый город Новоуральск без всякого преувеличения жил духовой музыкой – гости традиционного фестиваля «Новоуральские фанфары» из двух десятков городов выступали во Дворце культуры, на летних площадках города, на сцене Театра музыки, драмы и комедии была показана концертная программа «Огонь, талант и медные трубы», а финальный аккорд был поставлен марш-парадом по новоуральским улицам выступлением военных оркестров и гала-концертом в парке.

Всего на фестивале духовых и эстрадно-джазовых ансамблей «Новоуральские фанфары-2021» собрались тридцать коллективов (более семисот музыкантов) из Свердловской области, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Пермского края. А если бы не ковидные ограничения, то участников могло быть и ещё больше. Впору вспомнить, что начиналось всё в 1996 году со скромного по количеству участников городского конкурса. Вряд ли главный идеолог фестиваля Геннадий Дмитриевич Соколов предполагал тогда, во что выльется с годами его задумка.

Бравые марши в исполнении духовых оркестров – это то, что никогда не оставляет равнодушным, и если они же выдают эстрадные хиты певицы Земфиры, групп «Тату», «Демо» и «Иванушки Интернешнл». Глядя на военный духовой оркестр из Лесного под управлением майора Артура Исмакова даже погружённый в самые неразрешимые проблемы человек сам того не замечая улыбнётся, а то и вовсе начнёт приплясывать в такт зажигательной музыке. А оркестр Александра Павлова, без которого, кажется, в Екатеринбурге обходится редкое массовое мероприятие, здесь, в Новоуральске, был особенно в ударе.

Не обошлось и без вручения фестивальных призов. Главный – Кубок госкорпорации «Росатом» – на этот раз достался гостям из Удмуртии, Образцовому духовому оркестру «Бревис» при детской школе искусств №1 под управлением Юрия Афонина.

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