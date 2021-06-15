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Культура / Музыка
15 июня 2021, 19:26

В музыкальные школы Свердловской области завезли новые ударные инструменты

  Анна Митчина
Мальчик и девочка барабанщики

В некоторых музыкальных школах появилась возможность играть в паре. Фото: Александр Зайцев

В Свердловскую область привезли 33 комплекта барабанов и ксилофонов. Их уже доставили в музыкальные школы региона.

В рамках соглашения регионального Минкульта с Минпромторгом России инструменты доставили в Сухой Лог, Березовский, Новоуральск, Асбест, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму, Серов, Краснотурьинск, посёлок Белоярский и Екатеринбург.

Как рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области, в свердловские музыкальные школы привозят инструменты отечественного производства. На поставку потратили почти 4 млн рублей. Стоимость одного ксилофона – 52,5 тысячи рублей, комплекта барабанов – 68 тысяч рублей. Их поставили в рамках нацпроекта "Культура". Реализация этого проекта помогает улучшить работу музыкальных учреждений. Например, в "Верхнепышминской детской музыкальной школе" постепенно обновили парк музыкальных инструментов народного оркестра, обрели кабинетный рояль и световую аппаратуру. Сегодня пополнили арсенал ксилофоном и барабаном.

"У нас есть один ксилофон, который мы тоже приобрели по нацпроекту "Культура" в 2019 году. Теперь, благодаря второму инструменту, мы будем развивать дуэтное исполнение "ученик и педагог" или "ученик и ученик". Ксилофон достаточно популярный у детей инструмент, он звучит красочно и эффектно", – цитирует директора "Верхнепышминской детской музыкальной школы" Олега Сагадеева департамент информполитики региона.

Напомним, в конце мая также а рамках нацпроекта "Культура" в музыкальное училище им.Чайковского доставили новые инструменты на 22 млн рублей

Областная газета Свердловской области

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